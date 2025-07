Opatijo napadajo hrošči: samostansko knjižnico so zaprli

V knjižnici več kot tisoč let stare benediktinske opatije v madžarskem mestu Pannonhalma, to je na zahodu države, hranijo izjemno dragocene srednjeveške knjige.

Tu pa nastaja zdaj silna težava, ki bi lahko imela celo širše razsežnosti, saj je opatija v Pannonhalmu na seznamu Unescove kulturne dediščine. Del knjižnice ogrožajo namreč škodljivci, ti pa so že tako nadležni, da se jih morajo rešiti kar s pomočjo sodobne kemije in tehnologije.

Navsezadnje je v nevarnosti 400.000 redkih knjig, ki so pod silovitim udarom napadalnih hroščev, zaradi česar je samostanska knjižnica zaprta že vse od 1. junija.

Ogrožena knjižna dela so medtem že odstranili s polic in jih z dodatkom dušika zapakirali v nepredušno plastiko. Na tak način naj bi uničili tudi tiste hrošče, ki so že prodrli v papir. Predvidevajo, da bo znamenita knjižnica ostala zaprta celo do konca leta.

Predstojnik samostana, to je opat Cirill T. Hortobagyi, je že ocenil, da je napad hroščev povezan s podnebnimi spremembami. Ter dodal: »Papež Frančišek je izrecno poudaril, da so posledice podnebnih sprememb postale osebni problem nas vseh!«

Najstarejše zaklade knjižnice, kot je izdaja Svetega pisma iz 13. stoletja, so že pred napadom hroščev hranili ločeno in pod točno določenimi zaščitenimi pogoji, zato ti neposredno niso ogroženi.

Opatijo v Pannonhalmu, ki je, kot rečeno, na seznamu Unescove kulturne dediščine, so ustanovili leta 996, štiri leta pred ustanovitvijo madžarskega kraljestva. V opatiji hranijo tudi najstarejšo zbirko knjig na Madžarskem ter številne najstarejše in najpomembnejše rokopise.