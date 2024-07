Onkološki bolniki v največji hrvaški bolnišnici skoraj dva tedna brez obsevanj zaradi kibernetskega napada

Onkološki bolniki po junijskem kibernetičnem napadu na zagrebški klinični center (KBC Zagreb) dva tedna niso mogli na obsevanja, so danes potrdili v največji hrvaški bolnišnici. Pojasnili so, da so obsevali samo najhujše bolnike, ter za prihodnje dni napovedali delo v treh izmenah in ob koncih tedna.

Hrvaški portal 24sata je v četrtek poročal, da zaradi izgube podatkov po kibernetskem napadu na KBC Zagreb nekateri onkološki bolniki ne morejo na terapije. Pomočnik direktorja te bolnišnice Milivoj Novak je namreč za portal povedal, da so izginili načrti obsevanja nekaterih pacientov in da morajo nekatere načrte izdelati na novo.

Iz KBC Zagreb so danes v sporočilu za javnost, ki ga povzemajo hrvaški mediji, sporočili, da na dan napada 27. unija ni delal niti eden od petih linearnih spodbujevalnikov. Dan kasneje sta začeli delovati dve napravi, preostale tri pa ne zaradi »neizogibnega varnostnega preverjanja«.

Varnostno preverjanje je po navedbah bolnišnice trajalo do srede popoldne, urgentna paliativna obsevanja pa so ves čas opravljali na dveh delujočih napravah, s podaljšanjem delovnega časa zaposlenih do 23.30.

Izdelali nove načrte za obsevanje

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so zaradi vsega navedenega morali izdelati nove načrte obsevanj tako za bolnike, ki so bili na obsevanju, kot za tiste, ki so bili pripravljeni na začetek obsevanja. Načrte obsevanja so začeli delati v sredo po 13. uri, v četrtek pa so obsevali prvih deset bolnikov.

Ker niso vedeli, kako dolgo ne bodo delovali trije od petih linearnih spodbujevalnikov, v načrtovanje obsevanja niso mogli sprejeti novih bolnikov.

V KBC Zagreb so še napovedali, da bodo v prihodnjih dneh, da bi normalizirali delo, delali v treh izmenah in ob koncih tedna.

Predstavniki oblasti so minuli teden sicer zatrdili, da delo bolnišnice poteka normalno in da po njihovih informacijah med napadom podatki niso bili ukradeni.

Po navedbah podjetja HacManac, ki spremlja kibernetske napade po svetu, so hekerji ukradli različne podatke, med drugim o bolnikih, zdravniških pregledih in preiskavah. Odgovornost je podjetje pripisalo hekerski skupini LockBit 3.0, ki naj bi zahtevala odkupnino za ukradene podatke. Rok za plačilo odkupnine naj bi bil 18. julij.