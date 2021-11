Različica omikron že v Evropi, v Sloveniji pa še ne

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je v petek novo različico novega koronavirusa B.1.1.529, ki so jo kot prvi potrdili v Republiki Južni Afriki, označila za skrb vzbujajočo. Najnovejša različica že ima svojo črko – omikron. »O njej še ne vemo veliko,« je dejala epidemiologinja SZO Maria van Kerkhove. »Kar vemo, je, da ima ta varianta veliko število mutacij. In skrb je, da ker ima toliko mutacij, lahko vpliva na obnašanje virusa.« Menda ima ta varianta 32 mutacij na beljakovini 'igle', kar bi lahko omogočilo virusu, da se izogne ​​protitelesom, ki nastanejo kot reakcija na dosedanja cepiva.

Okužbe tudi na Nizozemskem

Ob tem so nizozemske oblasti danes sporočile, da je več deset potnikov, ki so prišli iz Južne Afrike, okuženih z novim koronavirusom. Dodali so, da še ni znano, ali gre za okužbe z novo različico omikron. Tiskovni predstavnik nizozemskega inštituta za javno zdravje je za časnik De Telegraaf dejal, da so znani prvi rezultati 110 testov na okužbo z novim koronavirusom, od katerih jih je bilo 15 pozitivnih. Na podlagi tega rezultata predvidevajo, da je delež okuženih 13,6 odstotka, zaradi česar domnevajo, da bi lahko bilo skupno 85 pozitivnih primerov. Omikron so že potrdili v Belgiji.

Če ste na jugu Afrike, se vrnite čim prej domov

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s sekvenciranjem niso potrdili nobenega primera nove različice. To sporočajo na twitterju. Države članice EU so se zaradi odkritja nove različice v petek odločile za začasno ustavitev letov iz držav z območja južne Afrike. Slovensko zunanje ministrstvo je v petek slovenskim državljanom, ki so v Republiki Južni Afriki, svetovalo, naj se čim prej vrnejo v domovino ter aktivno spremljajo razmere, saj je pričakovati, da bo vse več držav uvedlo omejitvene ukrepe za potnike od tam. Potnikom, ki so nameravali potovati v države z zaznano novo različico virusa, pa ministrstvo svetuje, naj nenujna potovanja odložijo ali opustijo.

Ministrska konferenca preložena

Ministrska konferenca Svetovne trgovinske organizacije, ki bi morala biti prihodnji teden v Ženevi, je bila v petek preložena. Na njej naj bi predstavniki 164 držav med drugim govorili o pandemiji covida 19, zlasti o odzivu te organizacije na pandemijo in o vprašanju odprave zaščite intelektualne lastnine za cepiva proti covidu 19. Namestnica generalne direktorice organizacije Anabel Gonzalez je na twitterju sporočila, da je bila ministrska konferenca preložena, pri čemer je zapisala, da članice organizacije podpirajo odločitev predsedujočega generalnemu svetu organizacije Dacia Castilla in generalne direktorice Ngozi Okonjo-Iweala.