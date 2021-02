Olimpijado bo vodila ženska

Zdaj je čas, da vrnem, kar dolgujem kot športnica, je dejala nekdanja olimpijka.

Po seksističnem škandalu, ki je odnesel predsednika organizacijskega odbora olimpijskih iger Tokio 2020, so na Japonskem imenovali novo vodjo organizacijskega komiteja prestavljenih iger. Funkcijo je le pet mesecev pred prižigom olimpijskega ognja prevzela, 56-letna nekdanja vrhunska športnica, sedemkratna olimpijka v hitrostnem drsanju in kolesarstvu na velodromu, in olimpijska ministrica.Da bi lahko prevzela novo vlogo, je že odstopila z ministrske funkcije. »Zdaj je čas, da vrnem, kar dolgujem kot športnica.« Dejala je, da premier podpira njeno odločitev organizirati igre »za ljudi«. Njena prva naloga bo težka: spopasti se z ostrim nasprotovanjem Japoncev, ki menijo, da ni najpametneje takega dogodka organizirati med pandemijo. Poudarila je, da si bo prizadevala za večjo enakost spolov in da bo poskrbela, da bodo kljub koronavirusu igre varne za vse.Na lestvici Svetovnega gospodarskega foruma o enakosti med spoloma je Japonska na 121. mestu. Mori je na spletni seji upravnega odbora med razpravo o vsaj 40-odstotni zastopanosti žensk v organih odločanja v športnih organizacijah dejal, da se sestanki, na katerih sodelujejo ženske, zavlečejo, ker bi vse rade govorile: »Ženske imajo močan občutek tekmovalnosti. Če ena dvigne roko, verjetno druge mislijo, da morajo tudi one nekaj povedati. Zato vse govorijo.« Njegovo ravnanje je obsodil Mednarodni olimpijski komite. »Izjave so popolnoma neprimerne in v nasprotju z vrednotami Moka ter reformami olimpijske agende 2020,« so sporočili in dodali, da so igre v Tokiu z 49 odstotki športnic dosegle enakost spolov.Mimogrede: prva pismenka iz imena Seiko Hašimoto prihaja iz besede seika in v japonščini pomeni olimpijski ogenj.