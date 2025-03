Olajšanje za Zelenskega: obiskal drugo državo in slišal precej drugačne besede kot včeraj

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes v Londonu srečal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem. Ta je pred začetkom pogovora na Downing Streetu ponovil britansko podporo Ukrajini, Zelenski pa se mu je zahvalil, poroča BBC.

»Z Ukrajino bomo, dokler bo potrebno,« je dejal Starmer in poudaril zavezo doseči trajen mir v Ukrajini.

»Veseli smo, da imamo take partnerje in prijatelje,« je odgovoril Zelenski in se zahvalil za vso podporo.

Trump Zelenskega odslovil

Zelenski se je v britanski prestolnici ustavil na poti iz ZDA, kjer se je v petek njegovo srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sprevrglo v prepir. Trump je Zelenskega odslovil, podpis dogovora o izkoriščanju mineralov v Ukrajini, kar je bil namen obiska, pa je bil odpovedan.

Starmer je, podobno kot večina evropskih voditeljev, Zelenskemu takoj izrazil podporo, danes pa je ukrajinskega predsednika pozdravil na Downing Streetu.

Pomoč Amerike ključna

Ukrajinski predsednik je sicer danes na družbenem omrežju X izrazil upanje, da bosta Ukrajina in ZDA kljub zahtevnemu dialogu ostajali strateški partnerici, obenem se je ZDA zahvalil za vso podporo, še posebej med rusko invazijo. Pomoč Amerike je bila ključna za preživetje Ukrajine, je dejal.

Britanski premier, ki se je pri Trumpu mudil v četrtek, bo v nedeljo gostil neformalno srečanje več evropskih voditeljev o Ukrajini in evropski obrambi, na katero je vabljen tudi Zelenski.

Med obiskom na Otoku naj bi ukrajinskega predsednika v nedeljo na gradu Sandringham sprejel tudi britanski kralj Karel III.