Olajšanje za številne Evropejce, zelena luč za novo koronacepivo

Evropska agencija za zdravila (Ema) je odobrila Modernino cepivo proti covidu 19. predsednica Evropske komisijeje sporočial dobro novico v prizadevanjih, da bi za Evropejce priskrbeli dovolj cepiva: »Ema je ocenila, da je cepivo Moderne varno in učinkovito.« Cepivo mora za prodajo na evropskem trgu potrditi še Evropska komisija.Cepivo Moderne je tako po cepivo Pfizerja/BioNTecha drugo cepivo, ki mu je Ema prižgala zeleno luč in bodo članice lahko z njim cepile svoje prebivalce. Ema je sicer cepivo Moderne odobrila z zadržkom in napovedala, da bo pozorno spremljala podatke o varnosti in učinkovitosti cepiva, da bo še naprej zagotavljala zaščito prebivalcem Evrope, so sporočili.Za razliko od Pfeizerjevega cepiva, ki je primerno za cepljenje ose, starejših od 16 let, je cepivo Moderne primerno za starejše od 18 let.Preberite tudi:Novica o zeleni luči Eme Moderni je olajšanje za številne evropske države, kjer narašča število novih okužb. Nekatere so zaradi pomanjkanja cepiva začele razmišljati, da bi sledile zgledu Velike Britanije, ki je povečala interval med prvim in drugim odmerkom cepiva, da bi tako lahko več ljudi cepili s prvim odmerkom, ki že zagotovi precejšnjo zaščito pre covidom 19.