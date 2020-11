Okuženi Trump bo čistil orožje

REUTERS Donald Trump ne prizna poraza. FOTOGRAFIJI: Carlos Barria/Reuters

FDA je odobrila eksperimentalni koktajl za zdravljenje covida-19, ki ga je po okužbi prejel tudi ameriški predsednik.

Medtem ko so v soboto Belo hišo začeli krasiti z adventnimi venčki, so pravniki predsednikavložili zahtevo za ponovno štetje glasovnic v zvezni državi Georgia, kjer je glede na sedanje rezultatena volitvah premagal Trumpa za 12.000 glasov.Dan prej sta sicer guvernerin državni sekretar te države, oba sta republikanca, potrdila veljavnost rezultatov. Trump sicer poskuša na podoben način tudi v drugih zveznih državah, kjer je izgubil volitve. A sodišča za zdaj argumentom njegovih pravnikov niso prisluhnila in so več njegovih tožb zavrnila, tudi v Pensilvaniji, ki ima pomembnih 20 elektorskih glasov, kjer je zmagal. Ta je na volitvah zbral 306 elektorskih glasov, za zmago jih je potrebnih 270.Medtem pa je najstarejši sin ameriškega predsednikamlajši sporočil, da je okužen z novim koronavirusom, čas v izolaciji pa si bo krajšal s čiščenjem orožja. Trump mlajši je že četrti član družine, ki se je okužil. Pred njim so se s covidom-19 spopadali predsednik, njegova ženain njun 14-letni sin, vsi so si opomogli. 42-letni Donald, ki se je umaknil v lovsko kočo, pravi, da nima simptomov, a bo ostal doma iz previdnosti.Sledilce na instagramu je prosil za priporočila za knjige in filme ter serije na Netflixu: »Nekaj dni bom preživel sam, očistim pa lahko le določeno število pušk, preden to postane dolgočasno.«Sicer pa je Ameriška zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) v soboto izdala izredno odobritev eksperimentalnemu zdravljenju covida-19, ki ga je bil po okužbi deležen tudi ameriški predsednik. Gre za terapijo s koktajlom protiteles, ki jo je razvilo farmacevtsko podjetje Regeneron.