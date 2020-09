Okuženi na križarki v grškem pristanišču, 922 ujetih potnikov

Kar naj bi bilo prvo pravo križarjenje po zaprtju držav zaradi izbruha koronavirusa letos marca, se sprevrača v žrtev trenutne resničnosti, piše The Guardian.



Ladja z 922 potniki na krovu in 666 člani posadke, ki pluje pod malteško zastavo, je bila na poti iz Krete proti Korfuju preko Pireja. A le malo po začetku križarjenja so lastnika ladje, angleško-nemško podjetje TUI obvestili, da so nekateri izidi testov na sars-cov19 pozitivni. Pred odhodom na prvo križarjenje po »lockdownu« so namreč naključno testirali 150 članov posadke, skupno jih je sicer 666. Vsi pozitivni na koronavirus naj bi bili asimptomatični, piše The Guardian. So pa omenjene takoj izolirali.



Kapitan ladje je po klicu iz agencije, ladjo takoj preusmeril na otok Milos, kjer čakajo na nadaljnja navodila oblasti iz Aten. Vse potnike pa naj bi poslali v svoje kabine, ki jih ne smejo zapustiti.