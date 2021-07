Okuženi cepljeni: znano, s katerim cepivom jih je bilo cepljenih največ

Znova priporočili maske



Le ošpice se širijo hitreje

Študija ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), ki je zajela 496 primerov okužb s koronavirusom v okrožju Barnstable v Massachusettsu, je ugotovila, da je bilo 74 odstotkov okužb med povsem cepljenimi posamezniki s cepivom Moderne in Johnson & Johnsona.Simptome, kot so kašelj, boleče grlo, bolečine v mišicah, glavobol in vročina, je imelo po v petek objavljeni študiji 274 cepljenih oseb. Od petih, ki so morali zaradi močnejših simptomov v bolnišnico, so bili štirje cepljeni.Nihče ni umrl, CDC pa opozarja, da poročilo ni zadostno za sklepe o učinkovitosti odobrenih cepiv proti covidu 19. CDC je po študiji ponovno priporočil nošenje mask v zaprtih javnih prostorih tudi za cepljene, o različici delta pa pripomnil, da se širi tako hitro kot norice. »Ugotovitve študije so skrb vzbujajoče in so bile ključne za priporočilo o uporabi mask,« je pojasnila direktorica CDCMedtem ko različica delta huje prizadene tiste, ki niso cepljeni, lahko tudi cepljeni prenašajo več virusa, kot se je sklepalo doslej. Ta različica se obnaša drugače kot prejšnje.CDC ugotavlja, da je delta bolj prenosljiva kot navaden prehlad, španska gripa iz leta 1918, norice, ebola, mers in sars. Le ošpice se širijo hitreje od nje.Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do petka v ZDA s koronavirusom okužilo skoraj 34,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 612.300.