Okužena še dva tenisača, testiran tudi Blaž Rola in njegova družina

Družina Rola na testiranju

Po vrnitvi v domovino je bil danes Blaž Rola na testiranju. Testirali sta se tudi njegova žena in hči, ki sta bili v začetku turnirja z njim v Beogradu, a sta se pred nekaj dnevi vrnili domov in sta doma začeli kazali znake prehlada. Žena tenisača ja na instagramu svojim sledilcem razkrila, da so danes zjutraj morali vsi trije opraviti testiranje in da je bil rezultat negativen. Vanesa je na instagramu povedala še, da je bila zelo na trnih, saj so se nahajli v enem izmed žarišč koronavirus.



Hrvaški in bosanski tenisač,in, sta bila pozitivna na covid-19, so sporočili organizatorji prvenstva vzhodne Evrope. Tega v Beogradu organizira nekdanji srbski tenisač, na njem pa sta doslej sodelovala tudi slovenska igralca,inBedene bi se moral z Brkićem pomeriti v prvem delu tekmovanja, 17. junija. Ljubljančan pa je po porazu in zmagi, 16. in 17. junija, v Beogradu odpovedal nadaljnje sodelovanje na turnirju, potem ko je obnovil poškodbo ramena. Zaradi tega se je odpovedal tudi obračunu z Brkićem, ki je bil po zadnjem delu moškega turnirja ta teden pozitiven na novi koronavirus po vrnitvi v domovino.Testiran je bil v Mostarju, sporočil pa je, da ne ve, kje se je okužil, poročajo bosanski mediji. Šabanov je bil prav tako testiran po vrnitvi domov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Janko Tipsarević je že pozval vse sodelujoče igralce, da se testirajo in preverijo svoje zdravstveno stanje.Moški del turnirja je sicer zaključen, v ponedeljek pa bi se moral začeti še ženski, na katerem naj bi nastopile tudi slovenske igralkeGlede na dogodke na teniški turneji Adria tour, ki jo je v Beogradu in Zadru organiziral, je izvedba prvenstva vzhodne Evrope postavljena pod vprašaj.Doslej so se v tem delu Evrope okužili še številka ena moškega tenisa Đoković, Hrvat, Bolgarter trenerja Đokovića in Dimitrova,in