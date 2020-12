Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil danes pozitiven na testiranju na novi koronavirus, so sporočili iz Elizejske palače. Testirali so ga s testom PCR, ko so se pojavili prvi simptomi okužbe.



V skladu s pravili, ki veljajo v Franciji, bo zdaj sedem dni v samoizolaciji, so še sporočili iz Elizejske palače. »Svoje delo in aktivnosti bo opravljal na daljavo.«