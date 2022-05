Oklahoma prepovedala splav po šestem tednu nosečnosti

Republikanski guverner ameriške zvezne države Oklahoma Kevin Stitt je v torek podpisal predlog zakona, ki ga je sprejela republikanska večina v državnem kongresu in prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti po šestem tednu nosečnosti. Posilstvo ali incest ne predstavljata izjeme.

Večinsko konservativno vrhovno sodišče Oklahome ni uslišalo zahteve podpornikov pravice do splava, da zamrzne uresničevanje zakona do odločitve zveznih sodišč. Ženske v Oklahomi tako po novem nimajo več dostopa do splava po šestem tednu nosečnosti. Predvidene so zdravstvene izjeme, ne veljajo pa v primeru posilstva ali incesta.

Podoben zakon že velja v Teksasu, ki ga vrhovno sodišče ni ustavilo zaradi izvirnega pristopa. Zakon namreč ne predvideva kazenskih sankcij, temveč le možnost civilnih tožb. Število splavov v Teksasu je izjemno padlo, saj so številne Teksašanke umetno prekinitev nosečnosti opravile drugje, med drugim doslej tudi v sosednji Oklahomi.

Tudi najnovejši uveljavljeni zakon v Oklahomi se uvršča v del kampanje republikanskih držav proti pravici do splava, ki se ji glede na ponedeljkovo objavo osnutka sodbe konservativne večine v mediju Politico sedaj pridružuje tudi vrhovno sodišče ZDA.

Objava osnutka sodbe, ki jo je spisal sodnik Samuel Alito, je razbesnela politike na obeh straneh. Demokrati so jezni zaradi vsebine sodbe, ki ugotavlja, da je bila odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973 očitno napačna.

Alito med svojim zaslišanjem pred izvolitvijo na položaj, na katerega ga je imenoval predsednik George Bush mlajši, ni menil tako, ampak je skupaj z drugimi konservativnimi sodniki, ki so se mu pridružili pri mnenju, podanem v osnutku, trdil, da je Roe proti Wade ustaljeni presedan vrhovnega sodišča. S to odločitvijo so Američanke po vsem ozemlju države dobile pravico do splava.

Predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, ki ni omenjen kot podpornik Alitovega mnenja, je glede objave osnutka uvedel preiskavo izdaje informacije v javnost, podobno ogorčenje izražajo tudi republikanski zvezni in drugi politiki.

Nataša Pirc Musar je ob odločitvi zapisala: »Pravice, ki so zapisane v mednarodne konvencije, niso povsem varne, kaj šele tiste, ki niso. Pravico, ki jo imamo že desetletja, lahko izgubimo, če se ne postavimo zanjo. Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ni zapisana v nobeni evropski konvenciji.«

Ukinitev splava na zvezni ravni?

Republikancem se je novembra obetal prevzem večine v senatu in predstavniškem domu, a bi lahko ukinitev pravice do splava na zvezni ravni demokratske volilno telo spodbudila k večji volilni udeležbi.

Demokrati odločno izražajo podporo pravicam žensk do svobodne izbire, kot pravijo splavu, in vodja senatne večine Chuck Schumer je napovedal, da bo dal na glasovanje predlog zakona, ki formalno uzakonil odločitev iz primera Roe proti Wade. Za njegov uspeh sicer demokrati nimajo zadostne večine v senatu.

Republikanski senatorki, ki podpirata pravico do splava, Lisa Murkowski iz Aljaske in Susan Collins iz Maina pa izražata začudenje, saj naj bi jima vrhovni sodniki Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh in Amy Coney Barrett zatrjevali, da bo Roe proti Wade obveljal.