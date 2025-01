Ojoj, v Sarajevu zaradi onesnaženega zraka razglasili izredne razmere

Oblasti v sarajevskem kantonu so zaradi izjemno onesnaženega zraka danes razglasile izredne razmere, poročajo mediji v BiH in tuje tiskovne agencije. Sarajevo je namreč po današnjih podatkih indeksa kakovosti zraka švicarskega podjetja IQAir najbolj onesnaženo mesto na svetu.

Indeks onesnaženosti zraka v prestolnici Bosne in Hercegovine je drevi po podatkih švicarskega podjetja IQAir znašal 503, daleč pred bangladeško prestolnico Daka na drugem mestu z indeksom 335 in indijsko prestolnico New Delhi na tretjem z indeksom 255.

Oblasti so ob tem omejile promet v središču Sarajeva. FOTO: Amel Emric Reuters

Za nezdravega velja zrak z vrednostjo indeksa med 150 in 200, za zelo nezdravega pa zrak z vrednostjo indeksa nad 200.

Švicarsko podjetje za rangiranje mest glede na onesnaženost zraka uporablja podatke, zbrane iz več tisoč uradnih postaj za spremljanje kakovosti zraka in nizkocenovnih senzorjev, ki jih upravljajo vladni organi, raziskovalne ustanove, neprofitne organizacije, podjetja in civilni znanstveniki.

Prebivalce pozivajo

Oblasti v sarajevskem kantonu so zaradi izjemne onesnaženosti zraka danes razglasile izredne razmere, poročata hrvaška tiskovna agencija Hina in portal N1 BiH.

Prebivalce pozivajo, naj čim bolj omejijo svoj čas gibanja na prostem in se izogibajo fizičnim aktivnostim zunaj doma. Oblasti so ob tem omejile promet v središču Sarajeva, delodajalcem po celotnem kantonu pa priporočajo uvajanje dela od doma, kjer je to mogoče.

Inštitut za javno zdravje sarajevskega kantona je objavil tudi podrobna priporočila prebivalcem za zaščito pred negativnimi posledicami onesnaženja.

Pristojne oblasti v Sarajevu navajajo, da so povprečne dnevne vrednosti delcev PM10 v zraku danes dosegle rekordno raven na petih merilnih postajah, opozarjajo pa tudi na prekoračenje mejnih vrednosti žveplovega dioksida. Spremembe vremenskih razmer, ki bi lahko vplivale na kakovost zraka, je pričakovati šele v četrtek, toda strokovnjaki opozarjajo, da verjetno ne bodo prinesle bistvenega izboljšanja.