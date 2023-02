Ojoj, smola ameriškega predsednika Bidna: na stopnicah se je spotaknil in ... (VIDEO)

»Pazi, kako hodiš, Joe,« začenja prispevek o nerodnosti Joea Bidna New York Post. Ameriški predsednik se je te dni mudil na Poljskem, bil je tudi v Ukrajini, med vzpenjanjem po stopnicah na famozno letalo Air Force One, pa se je spotaknil in se na srečo ujel z rokami. Sicer bi se lahko 80-letnik precej poškodoval. Kljub nerodnosti se je hitro pobral, se povzpel na vrh stopnic, od koder je pomahal v slovo in izginil v notranjost letala.

Pri omenjenem mediju ugotavljajo, da se je takšna nerodnost med vzpenjanjem na Air Force One ameriškemu predsedniku pripetila že najmanj trikrat ...