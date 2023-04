Ogroženih na milijone služb, se pa za prihodnost ni bati gradbincem

Umetna inteligenca postaja vedno večji del našega vsakdana, v tujini jo že s pridom uporabljajo zaposleni v mnogo sektorjih, saj lahko namesto njih ustvarja krajše tekste in fotografije, a poročilo investicijske banke Goldman Sachs navaja, da bi lahko zaradi nje mnogi kmalu ostali brez dela. Ogroženih naj bi bilo kar 300 milijonov zaposlitev po vsem svetu, umetna inteligenca pa bi lahko po njihovih podatkih nadomestila kar četrtino zaposlenih v Združenih državah Amerike in Evropi. Poročilo je seveda povzročilo nemalo razburjenja, a pristojni mirijo, da obstaja tudi pozitivna plat. S pomočjo umetne inteligence bi namreč lahko za kar sedem odstotkov na leto povečali vrednost dobrin in storitev, vpliv na delovna mesta pa bo seveda odvisen od posameznega sektorja.

300 milijonov zaposlitev naj bi bilo ogroženih.

Najbolj bi se zaradi umetne inteligence lahko zmanjšala potreba po administrativnih delavcih, za kar 46 odstotkov, in zaposlenih v pravosodju (44 odstotkov), medtem ko skorajda ne bo vplivala na delovna mesta v gradbeništvu in podobnih poklicih. »Ne moremo vedeti, koliko in katere poklice bo lahko opravljala umetna inteligenca, za zdaj kaže, da bodo najbolj na udaru tisti, ki se ukvarjajo s fotografijo, grafičnim oblikovanjem in pisanjem. Programi že zdaj ustvarjajo fotografije, ki so povsem enake tistim, ki jih posname profesionalni fotograf, z uporabo orodij za pisanje tekstov pa lahko tudi tisti, ki imajo težave s pisnim izražanjem, ne poznajo slovničnih pravil ali imajo pomanjkljiv besedni zaklad, nenadoma ustvarijo krasne eseje in članke, povsem na ravni tistih, ki so delo diplomiranih novinarjev in izkušenih piscev,« je za BBC povedal Carl Benedikt Frey z oxfordske univerze, ki meni, da bodo zaradi umetne inteligence v naslednjih letih najbolj na udaru poklici z ustvarjalnim elementom.

Programi že zdaj ustvarjajo fotografije, ki so povsem enake tistim, ki jih posname profesionalni fotograf.

»Ne bodo izginili, tega ne verjamem, a vedno več bo ljudi, ki bodo s pomočjo umetne inteligence postali umetniki, zato bodo tovrstni talenti izgubili veljavo, plače pa se bodo znižale,« še pravi Frey.