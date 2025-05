Ogromna ognjena krogla nad mestom, krožijo grozljivi posnetki (VIDEO)

V kemični tovarni v provinci Shandong na vzhodu Kitajske je odjeknila huda eksplozija in v zrak poslala goste oblake dima, so poročali kitajski državni mediji, ne da bi navedli podrobnosti o žrtvah.

Eksplozije v kemičnih tovarnah na Kitajskem v zadnjih letih so vključevale eno v severozahodni regiji Ningxia leta 2024 in eno v jugovzhodni provinci Jiangxi leta 2023. V dveh velikih eksplozijah v skladiščih nevarnih in vnetljivih kemikalij v kitajskem pristaniškem mestu Tianjin leta 2015 je umrlo več kot 170 ljudi, 700 je bilo ranjenih, zaradi česar je vlada sprejela nove zakone, ki urejajo skladiščenje kemikalij.