Ogromen val prekinil poroko, svatje so se razbežali (VIDEO)

S Havajev poročajo o valovih tudi do šest metrov. Ti so med drugim prekinili poročno slavje in razmetali mize in stole po terasi. Videoposnetek je pristal na twitterju in si ga lahko ogledate.

Gostja poroke: Razmere so bile nevarne

»Valovi so bili ogromni. Eden od njih je prestopil zid in uničil postavljeno teraso,«je povedala Sara Sckerman, ki je posnela video. »Razmere so bile smrtno nevarne.« Ko so pospravili teraso, so slavje vendarle nadaljevali.

Meteorolog: Valovi redko višji od 3,5 metra

Chris Brenchley, meteorolog havajske meteorološke službe, je povedal, da je lahko več vzrokov za tako visoke valove. »Redko se zgodi, da imamo valove, višje od 3,5 metra. Ta je bil najvišji v zadnjih nekaj desetletjih.« je povedal.