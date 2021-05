Ogradili se bodo pred dingi

Običajno ga privabi hrana.

Takšne ograde niso nikakršna novost, sporočajo oblasti, a so žal vse pogosteje nujne: po več napadih dinga bodo Avstralci ogradili tudi priljubljeno plažo Orchid na severovzhodu otoka Fraser v Queenslandu, kjer je žival v minulem mesecu že dvakrat napadla otroka.Ugrizi k sreči niso bili usodni, a so lahko poškodbe kljub temu nevarne, izkušnje napada pa so za vsakogar, še zlasti za najmlajše, lahko izjemno travmatične, so si enotne oblasti, ki bodo za sedem kilometrov ograje namenile 1,6 milijona evrov. Tako bodo zaščitili obiskovalce, predvsem domačine na plaži, z ogrado pa soglašajo tudi predstavniki ljudstva Butchulla, ki živi na tistem območju.Da se dingi preveč približujejo ljudem, so največkrat krivi sicer neodgovorni obiskovalci plaže sami, saj živali vabijo v bližino s hrano ali pa ostankov in odpadkov preprosto ne odnašajo s seboj. Tisti, ki dinge hranijo ali pa se jim namerno približujejo, tvegajo zajetno globo, okoli 800 evrov jim preti, a grožnje večine ne odženejo.Podobne ograje že varujejo številna avstralska mesta, plaže in kampe, napadi pa so, kot rečeno, dokaj pogosti, včasih pa tudi zelo hudi. Dingi so pred dvema letoma zvlekli 14 mesecev starega dečka iz družinske prikolice in mu poškodovali tudi lobanjo, pred dvajsetimi leti pa sta dinga zasledovala devetletnika in ga pokončala, ranila pa sta tudi njegovega brata, poroča Guardian. Dingo, ki mu pravijo tudi divji pes, izvira iz še ne povsem udomačenega psa, marsikje v Avstraliji pa je že mešan s potepuškim domačim psom. Mednarodna kinološka zveza ga ne priznava kot pasmo.