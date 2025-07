Ognjeni zublji »pogoltnili« glavni oder enega največjih glasbenih festivalov v Evropi (VIDEO)

Le nekaj dni pred začetkom enega največjih glasbenih festivalov na svetu, Tomorrowlanda, je izbruhnil obsežen požar, ki je uničil glavno festivalsko prizorišče! Ognjeni zublji so pogoltnili večji del scenografije, nad belgijsko mesto Boom, ki leži med Brusljem in Antwerpnom, pa se je razprostrl gosti dim, poročajo britanski in belgijski mediji.

Tomorrowland, ki vsako leto privabi okoli 400.000 obiskovalcev iz vsega sveta, bi se moral začeti že ta petek. A usoda letošnje edicije zdaj visi na nitki. Organizatorji imajo le nekaj dni časa, da ocenijo škodo in – če bo sploh mogoče – znova postavijo oder, ki je bil po poročanju očividcev uničen do neprepoznavnosti.

Festival sicer slovi kot največji elektronski spektakel na svetu, na njem pa nastopajo največje zvezde svetovne DJ-scene. Hardwell, Martin Garrix in John Summit, ki so še nedavno dvigovali temperaturo v Splitu na festivalu Ultra, naj bi zdaj razveseljevali množice tudi v Belgiji.

V času požara ni bilo obiskovalcev, ogroženo osebje

Ko je zagorelo, na prizorišču še ni bilo obiskovalcev, tam pa se je nahajalo okoli 1000 članov festivalske ekipe. Za zdaj ni potrjeno, ali je bil kdo poškodovan, prebivalcem bližnjih krajev pa so oblasti svetovale, naj ostanejo v zaprtih prostorih ter zaprejo okna in vrata. Družbena omrežja so preplavile šokantne fotografije in posnetki goreče ikonične glavne scene. Gledalci so bili priča grozljivim prizorom ognja, ki je v nekaj trenutkih pogoltnil večmesečno delo.

Očividci trdijo, da so slišali več pokov, podobnih ognjemetu, še preden je izbruhnil požar. To poraja sum, da bi bil vzrok povezan s testiranjem pirotehnike. A uradnega vzroka še niso potrdili. Belgijski mediji tudi poročajo, da je gradnja uničene scenografije trajala kar eno leto, zdaj pa je skoraj popolnoma uničena.

Bodo uspeli vse postaviti na novo?

Na prizorišču poteka obsežna gasilska intervencija, medtem ko organizatorji trepetajo: bo sploh mogoče oder obnoviti do petka? Čas neusmiljeno teče, pričakovanja več deset tisoč oboževalcev pa so ogromna.