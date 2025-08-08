DALMACIJA

Ognjeni črv straši po obali!

Iz Dubrovnika in Šibenika poročila o srečanjih z ognjenim črvom. Izpirajte ožig z morsko, ne sladko vodo!
Fotografija: Če vidite ognjenega črva, se mu izognite v širokem loku. FOTOGRAFIJI: Ivana Grgić/Cropix
Če vidite ognjenega črva, se mu izognite v širokem loku. FOTOGRAFIJI: Ivana Grgić/Cropix

T. Š.
08.08.2025 ob 05:20
T. Š.
08.08.2025 ob 05:20

Da se jadranski podmorski svet spreminja, opažajo že dolga leta; bitja, ki so nekoč bivala v toplejših morskih prostranstvih, vsako leto rinejo bolj proti severu. »To je dokaz, da se morje segreva,« je za Jutarnji list povedal znani hrvaški podvodni raziskovalec Velimir Vrzić, ki je posnel ognjenega črva blizu otoka Krk. »Do zdaj je bil pretežno na južnem Jadranu, toda s povišanjem temperature morja za 1,5 do 2 stopinji se njegova populacija širi.«

Hranijo se tudi z morskimi zvezdami.
Hranijo se tudi z morskimi zvezdami.

Ognjeni črvi zrastejo do 30 cm in so zanimivega videza v svojih rdeče-oranžnih barvnih odtenkih, imajo pa ščetine, ki ob dotiku človeku zadajo pekočo bolečino. Zaradi strupa lahko začutimo tudi slabost ali vrtoglavico. Ognjene črve so pred dvema tednoma opazili tudi na šibeniškem kopališču Jadrija, v komentarjih pod objavo na Facebooku pa je Tomaž iz Litije objavil fotografijo še enega ter povedal, da jih je polno tudi okoli otoka Lastovo. Roman s Ptuja pa je zapisal: »Jadran je poln ognjenih črvov.«

Kot poroča Dubrovački vjesnik, so tudi kopalci v plitvinah tamkajšnjega kopališča Vis 2 opazili ognjenega črva. Ženska je ognjenega črva zamenjala za podobnega velikega morskega črva, ki ga uporabljajo kot vabo pri ribolovu. »Opeklina od meduze je mačji kašelj proti bolečini, ki sem jo začutila po vbodu ognjenega črva,« je opisala srečanje in posledice.

Ker imajo zelo malo naravnih sovražnikov, hranijo pa se s koralami, morskimi zvezdami, raki ali ostanki rib, se že nekaj let pojavlja vzdolž vzhodne jadranske obale – včasih v plitvinah, spet drugič jih potapljači opazijo v globinah. Dali pa so tudi nekaj nasvetov, kako ravnati po stiku z ognjenim črvom: kožo očistimo z alkoholom ali morsko vodo – ne pa sladko! Ščetine, ki ostanejo v koži, po nasvetih južnih sosedov najlažje odstranimo z lepilnim trakom. Večina tistih, ki imajo stik z ognjenim črvom, jo odnesejo s srbečico in rdečico, nekateri pa potrebujejo tudi zdravniško pomoč.

