Oglasili so se sodelavci Dankinih krvnikov: s tem dejanjem sta jih šokirala

Zaposleni v javnem komunalnem podjetju Vodovod Bor so za srbski portal Kurir razkrili, kako sta se v zadnjih dneh vedla osumljenca umora male Danke Ilić (2) iz Srbije, ki je bila pogrešana vse od minulega torka. Domnevna morilca so kriminalisti sicer že našli, medtem ko trupelce, ki naj bi bilo odvrženo na lokalno divje smetišče, še iščejo.

Zaposleni v komunalnem podjetju so za Kurir zaupali, da vse do včeraj, ko so izvedeli za tragični konec malčice, nihče ni niti posumil, da so v službi dnevno sodelovali z dvojico zločincev.

»Oba sta se vedla, kot da se ni nič zgodilo. Povsem običajna sta bila, lahko rečemo, da hladna kot špricar,« so za Kurir povedali kolegi dveh petdesetletnikov, ki sta osumljena krutega zločina.

»Nič ni nakazovalo na nenavadno vedenje. Takšno mirno vedenje lahko pripišemo le psihopatom, ki po storjenem zločinu ne izkažejo nič čustev,« so dejali.

»Iskala sta malčico, ki sta jo ubila«

»Ko je policija poslala sporočilo, da je pogrešana dvoletnica, je direktor Vodovoda vprašal zaposlene, ali se lahko kdo pridruži iskalni akciji. Med prvimi se je prijavil ravno domnevni morilec D. D. V bistvu je iskal deklico, ki jo je ubil! Vsak dan sta oba zaposlena imela delovne naloge in jih povsem običajno tudi opravljala,« je dejal njun sodelavec.

Kot je znano, Srbijo pretresa tragična smrt še ne dveletne deklice Danke Ilić. Krivdo za njeno smrt sta priznala 50-letna moška S. J. in D. D., z območja Bora, delavca v javnem komunalnem podjetju Vodovod. Osumljena sta trenutno v priporu.

Trupla pokojne pristojni še niso našli, policisti pa še vedno prečesavajo divja odlagališča in stavbe, povezane z družinami osumljencev.