Oglasila se je žena pokojnega reševalca, ki se je zgrudil na domačem pragu

Ilča Gočevskega, voznika reševalnega vozila, ki je nesebično pomagal pri reševanju ranjenih v tragediji v diskoteki Puls v Kočanih, so včeraj pokopali. Umrl je zaradi srčnih težav, potem ko je neprekinjeno delal 40 ur, prevažal poškodovane in preminule, večinoma mladoletnike in najstnike.

Po več kot dveh dneh neprekinjenega dela, izpostavljen mučnim prizorom, ki jih v regiji ne pomnijo, se je vrnil domov, da bi si vsaj malo odpočil. A njegovo srce ni zdržalo. Tako je družina enega od junakov iz Kočanov ostala v žalosti.

»Zelo mi je hudo. Delal je 40 ur. Prišel je s sodelavcem in rekel, da je utrujen. Prosil ga je, naj mu da infuzijo, da bi si opomogel, ker se je moral vrniti v bolnišnico in pomagati. Povedal mi je, da je izčrpan, nato je legel k počitku. Čudilo me je, da po štiri ali petih urah še vedno ni vstal. Nekaj me je prebodlo in zakričala sem: 'Ile, Ile.' Ni se odzival,« je v solzah povedala Aneta, Ilčeva žena, v ganljivem pričevanju za srbski Telegraf.

Sindrom »zlomljenega srca« – resnična nevarnost

Čeprav se izraz »zlomljeno srce« pogosto uporablja v prenesenem pomenu, gre v resnici za priznano zdravstveno stanje, ki lahko privede do srčnega napada zaradi izjemnega čustvenega stresa.

Svetovno priznani srbski srčni kirurg prof. dr. Miljko Ristić pojasnjuje, da se pojem sindrom zlomljenega srca v medicinski terminologiji uporablja vedno pogosteje.

»V stresnih situacijah, kot so izguba ljubljene osebe, smrt ali huda travma, telo izloča velike količine hormona adrenalina, ki lahko škodljivo vpliva na srce. Ta hormon povzroči zoženje arterij, kar zmanjša pretok krvi in lahko vodi do infarkta. Simptomi vključujejo bolečine v prsih, aritmijo, težave z dihanjem. Znano je, da kadar eden od dolgoletnih zakoncev umre, lahko tudi drugi kmalu podleže zaradi opisanih zdravstvenih težav,« razlaga Ristić.

Mlajše osebe redko podležejo sindromu zlomljenega srca, saj imajo bolj zdrave krvne žile, ki prenesejo obremenitve adrenalina. Kljub temu pa lahko doživijo hude srčne težave in pristanejo na zdravljenju pri kardiologu.

Tragedija v Kočanih je tako terjala še eno žrtev – junaka, ki je nesebično pomagal drugim do zadnjega trenutka svojega življenja.