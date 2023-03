Jo bo Nika Kovač premagala? »Desetkrat sem padla, a se nisem vdala« (VIDEO)

Ferida Čović Elezović iz Maljevca na Hrvaškem je te dni pri 72 letih opravila vozniški izpit B kategorije. Ona je dokaz, da v življenju nikoli ne smeš obupati, piše Jutarnji list. A pot do izpita ni bila lahka, za to je potrebovala štirinajst mesecev. Začelo se je dobro. Prvo pomoč je naredila, nato je dvakrat padla na teoretičnem delu izpita, najhuje pa je postalo na prvih urah vožnje. Vendar ne ona ne njen inštruktor nista obupala, čeprav sta imela za seboj deset neopravljenih izpitnih voženj in leto dni trdega dela.

»Enkrat mi je sredi vožnje ugasnil avto, drugič sem šla na napačen pas, tretjič sem se zaletela v robnik. Vedno se je na izpitni vožnji našlo nekaj, zaradi česar sem padla. Nazadnje je šlo k sreči vse super,« je dejala Ferida za Jutarnji list.

72-letnica za volanom kmalu za tem, ko je opravila izpit za avtomobil. FOTO: Zaslonski posnetek

V garaži njene hiše že skoraj tri leta stoji avtomobil njenega pokojnega moža. Avtomobil je bil prirejen za invalide.

Dvakrat se je poročila in oba moža je pokopala. Namesto da bi iskala tretjega moža, ki bi jo vozil, se je odločila, da bo opravila vozniški izpit. »Če ga opravim, svojega dedka ne rabim. No, če pride, pride, bo pa vozniško dovoljenje v žepu, je dejala za Jutarnji. Prva želja se ji je izpolnila in zdaj se bo lahko odpravila tudi do kakšnega večjega mesta.