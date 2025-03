Na karnevalu na Hrvaškem spet zažgali Vučićevo lutko, to jim je sporočil nazaj

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po petem množičnem študentskem protestu v Srbiji danes v Boru sporočil, da po »neuspešni barvni revoluciji« sledi »uspešna kontrarevolucija« in napovedal, da bo kmalu celotno Srbijo pozval v Beograd, da bi »pokazali, da Srbija ni pest ovsa, ki jo bodo z lahkoto pozobali«, poročajo srbski mediji.

To je sporočil po tem, ko se je protestnega shoda v Nišu v soboto in danes do 3. ure zjutraj udeležilo več deset tisoč ljudi. Shod so pripravili štiri mesece po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je bilo 1. novembra lani ubitih 15 ljudi. Na koncu shoda so pozvali k novemu množičnemu protestu v Beogradu 15. marca.

S shodi, protesti, minutami tišine in blokadami več kot 60 fakultet po državi študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, za katero krivijo korupcijo in netransparentnost pri obsežni večletni obnovi postaje. Zahtevajo objavo vseh dokumentov o prenovi ter kaznovanje odgovornih, tudi za napade na protestnike.

Trdi, da so izpolnili zahteve študentov

Vučić medtem trdi, da so izpolnili vse zahteve študentov, in jih neuspešno poziva k dialogu, saj vztrajajo, da za izpolnitev zahtev ni pristojen. V soboto je Vučić zatrdil, da podpora študentom v srbski družbi pada in da zato pričakuje radikalizacijo protestov.

Danes je nato na zborovanju v Boru proteste označil za »upor privilegiranih in bogatih«, saj da v njih sodelujejo tudi zaposleni na državnih institucijah z najvišjimi plačami - od profesorjev z univerz do javne Radiotelevizije Srbija (RTS). RTS je obtožil, da je postala »javni servis študentskih plenumov in opozicijskih strank«, ker da so v sobotnem poročilu z množičnega shoda iz Niša iz niškega dopisništva poročali, da je »odjeknila tišina«. Zaradi tega so v soboto provladni spletni mediji poročali o državnem udaru, ker da so študenti in opozicija prevzeli RTS.

Premier in predsednik vladajoče Srbske napredne stranke Miloš Vučević je medtem danes izrazil pričakovanje, da se bo situacija glede protestov in blokad razrešila v naslednjih dveh tednih in da 15. marca, ko je napovedan nov množičen študentski protest v Beogradu, ne bodo mogli zrušiti države, poroča srbski portal N1.

Sežig lutke

Srbski predsednik Vučič se je danes s ponosom odzval na to, da so na pustnem karnevalu na Hrvaškem znova sežgali lutko z njegovo podobo. Ocenil je, da je to znak, da je »za srbski narod storil veliko dobrega«, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

»Ni lepšega znaka, kot je ta, ko Hrvati vsako leto zažgejo tvojo lutko. Potem si naredil veliko dobrega za srbski narod. Na to sem ponosen in sem jim za to neskončno hvaležen,« je dejal Vučić novinarjem med obiskom v srbskem mestu Bor.