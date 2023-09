Oglasil se je Putin: »Gre za zgodovinski in usoden dogodek« (VIDEO)

Točno leto dni po ruski priključitvi delno ali v celoti okupiranih ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk je ruski predsednik Vladimir Putin obljubil, da bo Rusija obnovila od vojne močno prizadeta območja v omenjenih regijah.

Šole, bolnišnice, stanovanjske zgradbe, ceste, muzeji in spomeniki bodo ponovno zgrajeni ali obnovljeni, je dejal Putin v današnjem video sporočilu, ki ga je objavil Kremelj.

Zelenski napovedal krepitev ukrajinske orožarske industrije Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek v Kijevu otvoril mednarodni forum obrambne industrije, s katerim želi Ukrajina pritegniti proizvajalce orožja. V luči tega je danes napovedal ustanovitev t. i. zavezništva - s ciljem, da Ukrajina postane ena največjih proizvajalk orožja na svetu. V objavi na družbenih omrežjih je Zelenski napovedal, da namerava Ukrajina v sodelovanju z vodilnimi mednarodnimi podjetji proizvajati rakete, brezpilotne letalnike in artilerijske izstrelke. Kot je dejal, je država pripravljena podjetjem, ki bi se odločila za sodelovanje, ponuditi posebne pogoje, vključno s posebnim obrambnim skladom.

Ruski predsednik je ob tem pojasnil, da bodo vse ruske regije »zagotovile bratsko pomoč« pri obnovi regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk. »Smo eno ljudstvo. Skupaj bomo premagali vse in našli odgovor na vse izzive,« je dodal.

»Pred nami je velika naloga in reševanje težkih izzivov, izvajanje obsežnega programa obnove in socialno-ekonomskega razvoja naših zgodovinskih regij. Zagotovo bomo dosegli zastavljene cilje,« je še ocenil Putin. Ruski predsednik je priključitev ozemlja, ki je ni priznala nobena druga država na svetu, označil za »zgodovinski in usoden dogodek«.

Za zahodne države in Ukrajino priključitev nezakonita

Rusija si je 30. septembra lani priključila regije Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk, potem ko so tamkajšnje proruske oblasti izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji. Ukrajina in zahodne države so referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Po več kot letu in pol vojne Rusija sicer nobene od štirih priključenih regij ne nadzoruje v celoti.