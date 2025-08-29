STRUPENA BOROVNIČEVA MARMELADA

Oglasil se je par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado: »Žal nam je človeka, ne želimo ga tožiti.«

V borovničevi marmeladi so potrdili prisotnost strupene rastline.
Fotografija: FOTO:  Getty Images
Odpri galerijo
FOTO:  Getty Images

N. Č.
29.08.2025 ob 16:28
N. Č.
29.08.2025 ob 16:28

Poslušajte

Čas branja: 3:13 min.

Zakonski par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado, so odpustili iz reške bolnišnice, piše hrvaški portal Novi list. Spomnimo, opatijska policija je v četrtek sporočila, da je kazensko ovadila 77-letnega slovenskega državljana, ki je na javnem srečanju v Rupi prodajal marmelado, po zaužitju katere sta se dve osebi zastrupili.

Sumijo, da je marmelado sam proizvedel, na kozarce nalepil nalepke neobstoječega kmetijskega gospodarstva ter jih razstavil na stojnici prejšnjo soboto.

Dva hrvaška državljana, stara 69 in 71 let, sta po zaužitju razvila resne zdravstvene težave in poiskala pomoč v bolnišnici Reka.

77-letnega upokojenca so aretirali

Preiskava je pokazala, da je bil vzrok težav prisotnost strupene rastlinske vrste v prehranskem izdelku. Slovenskega državljana so priprli, proti njemu pa je bila vložena kazenska ovadba.

Borovničeva marmelada jima je povzročila težave

Za Novi list se je oglasila ženska, ki je skupaj s soprogom pristala v bolnišnici. Povedala je, da sta bila usodnega vikenda na tradicionalnem srečanju upokojencev v Rupi, kjer sta kupila dva kozarca marmelade – enega s slivami in enega z borovnicami.

»V nedeljo zvečer sva poskusila slivovo marmelado in vse je bilo v redu. Naslednji dan sva odprla borovničevo. Mož jo je prvi jedel, jaz sem jo le malo poskusila. Po nekaj urah je začel kazati čudne simptome, okoli druge ure zjutraj pa sem poklicala reševalce, ki so ga odpeljali v bolnišnico.

Ko sem ga šla obiskat, sem sama pojedla kruh z marmelado in kmalu je še meni postalo slabo,« je opisala gospa.

Obema so diagnosticirali zastrupitev 

Po krajši hospitalizaciji so ju odpustili domov. »Rekli so nama, da bova morda čutila utrujenost, drugih posledic pa naj ne bi bilo,« je dodala.

Ženska: Žal mi ga je, verjetno je le želel povečati svoj upokojenski proračun

Kljub vsemu gospa sporoča, da ne želi, da bi se 77-letnega Slovenca javno obsojalo: »Žal mi je tega človeka. Prepričana sem, da ni imel namena nikogar zastrupiti, ampak je le želel nekoliko povečati svoj upokojenski proračun. Ne želiva ga tožiti, o tem, ali gre za legalno ali nelegalno kmetijsko gospodarstvo, pa bodo odločile institucije,« je dejala.

Iz hrvaškega Zavoda za javno zdravstvo so ponovili, da je bila v tem primeru potrjena prisotnost strupene rastline v marmeladi. Poudarjajo, da so takšni primeri resno opozorilo, saj je dovolj že majhna nepazljivost, da pride do zamenjave zdravilnih ali užitnih rastlin s strupenimi.

Dodajajo, da strupene rastline pogosto po videzu in barvi spominjajo na tiste, ki se uporabljajo v prehrani, zato jih lahko neizkušeni nabiralci zamenjajo. Ravno zaradi tega strokovnjaki opozarjajo na največjo previdnost pri nabiranju in predelavi rastlin.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

borovničeva marlemada zastrupitev Hrvaška bolnišnica Slovenec

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.