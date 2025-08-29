Oglasil se je par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado: »Žal nam je človeka, ne želimo ga tožiti.«

Zakonski par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado, so odpustili iz reške bolnišnice, piše hrvaški portal Novi list. Spomnimo, opatijska policija je v četrtek sporočila, da je kazensko ovadila 77-letnega slovenskega državljana, ki je na javnem srečanju v Rupi prodajal marmelado, po zaužitju katere sta se dve osebi zastrupili.

Sumijo, da je marmelado sam proizvedel, na kozarce nalepil nalepke neobstoječega kmetijskega gospodarstva ter jih razstavil na stojnici prejšnjo soboto.

Dva hrvaška državljana, stara 69 in 71 let, sta po zaužitju razvila resne zdravstvene težave in poiskala pomoč v bolnišnici Reka.

77-letnega upokojenca so aretirali

Preiskava je pokazala, da je bil vzrok težav prisotnost strupene rastlinske vrste v prehranskem izdelku. Slovenskega državljana so priprli, proti njemu pa je bila vložena kazenska ovadba.

Borovničeva marmelada jima je povzročila težave

Za Novi list se je oglasila ženska, ki je skupaj s soprogom pristala v bolnišnici. Povedala je, da sta bila usodnega vikenda na tradicionalnem srečanju upokojencev v Rupi, kjer sta kupila dva kozarca marmelade – enega s slivami in enega z borovnicami.

»V nedeljo zvečer sva poskusila slivovo marmelado in vse je bilo v redu. Naslednji dan sva odprla borovničevo. Mož jo je prvi jedel, jaz sem jo le malo poskusila. Po nekaj urah je začel kazati čudne simptome, okoli druge ure zjutraj pa sem poklicala reševalce, ki so ga odpeljali v bolnišnico.

Ko sem ga šla obiskat, sem sama pojedla kruh z marmelado in kmalu je še meni postalo slabo,« je opisala gospa.

Obema so diagnosticirali zastrupitev

Po krajši hospitalizaciji so ju odpustili domov. »Rekli so nama, da bova morda čutila utrujenost, drugih posledic pa naj ne bi bilo,« je dodala.

Ženska: Žal mi ga je, verjetno je le želel povečati svoj upokojenski proračun

Kljub vsemu gospa sporoča, da ne želi, da bi se 77-letnega Slovenca javno obsojalo: »Žal mi je tega človeka. Prepričana sem, da ni imel namena nikogar zastrupiti, ampak je le želel nekoliko povečati svoj upokojenski proračun. Ne želiva ga tožiti, o tem, ali gre za legalno ali nelegalno kmetijsko gospodarstvo, pa bodo odločile institucije,« je dejala.

Iz hrvaškega Zavoda za javno zdravstvo so ponovili, da je bila v tem primeru potrjena prisotnost strupene rastline v marmeladi. Poudarjajo, da so takšni primeri resno opozorilo, saj je dovolj že majhna nepazljivost, da pride do zamenjave zdravilnih ali užitnih rastlin s strupenimi.

Dodajajo, da strupene rastline pogosto po videzu in barvi spominjajo na tiste, ki se uporabljajo v prehrani, zato jih lahko neizkušeni nabiralci zamenjajo. Ravno zaradi tega strokovnjaki opozarjajo na največjo previdnost pri nabiranju in predelavi rastlin.