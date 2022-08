Ogenj požira Kalifornijo

Ognjenim zubljem v Kaliforniji kar ni videti konca. Gasilci požara blizu Oregona še vedno nimajo pod nadzorom, tako hudo letos še ni bilo, se držijo za glavo pogumni možje ob ocenah, da še več mesecev ne bodo mirno spali.

Požar, ki je izbruhnil v petek, še ni pod nadzorom. FOTO: David Swanson, Reuters

V ameriški zvezni državi namreč vladajo hude sušne razmere, ki skupaj z močnim vetrom in nevihtami z udari strel ustvarjajo nova žarišča, zaradi katerih so evakuacije prebivalcev napovedane tako rekoč vsak dan. Od izbruha zadnjega požara minuli petek je moralo dom zapustiti 2000 ljudi, največ iz okrožja Siskiyou, ki šteje 44.000 prebivalcev in meji z zvezno državo Oregon; iz primeža ognja so morali pomagati tudi 63 pohodnikom, ki so se kljub opozorilom odpravili na priljubljene izletniške točke, oblasti so zaprle del priljubljene Pacifiške pešpoti.

63 pohodnikom so gasilci pomagali na varno.

Samo v minulem koncu tedna je na tem območju skupno zgorelo kar 21.000 hektarjev površin, kalifornijski guverner Gavin Newsom je zato razglasil izredne razmere, saj ogenj uničuje domove in ogroža ključno infrastrukturo, požar pa bo po predvidevanjih najhujši letošnji v ZDA. V Kaliforniji zadnje dni gori na več koncih, zelo hudo je še vedno tudi blizu narodnega parka Yosemite, kjer je območje zapustilo že 6000 ljudi, ogenj pa je uničil številne stavbe. Glede na pogorelo površino sta bili za Kalifornijo, ki jo pestijo še trije manjši požari, najhujši leti 2020 in 2021, toda leto 2022 bi ju utegnilo prekositi, se bojijo oblasti.

Gori tudi v zveznih državah Montana, Idaho, Havaji in Teksas.