Alarm na evropskih tleh! Poljska razstrelila ruske drone: »To je dejanje agresije!«

Poljska je danes v svojem zračnem prostoru sestrelila več dronov, ki so nad njeno ozemlje prileteli v času ruskih napadov na Ukrajino. V operaciji so poleg poljskih sodelovala tudi letala zavezniških sil. Po podatkih poljske vojske so zaznali približno ducat dronov. Na prizorišču je premier Donald Tusk, v državi so zaprli štiri letališča.

»Letala so uporabila orožje proti sovražnim objektom,« je na družbenih omrežjih sporočil poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in dodal, da so v stalnem stiku s poveljstvom zveze Nato.

Poveljstvo poljske vojske je kršitev zračnega prostora označilo za dejanje brez primere. »Gre za dejanje agresije, ki je ustvarilo resnično grožnjo za varnost naših državljanov,« je sporočilo. Operacijsko poveljstvo poljske vojske je pred tem poročalo o večkratni kršitvi zračnega prostora z droni, do katere je prišlo med ruskim napadom na Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Premier Donald Tusk (levo). FOTO: Lukasz Glowala Reuters

Odzvala so se tako poljska letala kot letala zveze Nato, so navedli in pojasnili, da poskušajo nekatere tarče identificirati in nevtralizirati, obenem pa locirati tiste, ki so jih sestrelili. Skupno so po podatkih vojske zaznali okoli ducat dronov. Da je v teku operacija v zvezi s kršitvami poljskega zračnega prostora, je potrdil tudi premier Tusk, ki je prav tako navedel, da so proti objektom uporabili orožje. Medtem je že prispel na prizorišče operacij.

Evropa v nevarnost? »To je izredno nevaren precedens za Evropo. Ali bo prišlo do nadaljnjih korakov, je odvisno izključno od usklajenosti in moči odziva, je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Zelenski. Vnovič je pozval h krepitvi pritiska na Rusijo: »Rusi morajo občutiti posledice. Rusija mora občutiti, da vojne ni mogoče razširiti in da jo bo treba končati.« Po oceni ukrajinskega zunanjega ministra Andrija Sibihe predsednik Putin s tovrstnimi dejanji preizkuša Zahod. »Putin še naprej stopnjuje, širi svojo vojno in preizkuša Zahod,« je zapisal na omrežju X. »Šibek odziv bo Rusijo še bolj sprovociral - in potem bodo ruske rakete in droni leteli še dlje v Evropo,« je opozoril.

Zaprli štiri letališča

Pozneje je sporočil, da je o incidentu obvestil generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja in da je z njim v stalnem stiku. Sklical je tudi izredno sejo vlade, medtem ko bo predsednik države Karol Nawrocki vodil sestanek sveta za nacionalno varnost, poroča britanski BBC. »Varnost naše domovine je naša najvišja prioriteta in zahteva tesno sodelovanje,« je ob tem na omrežju X objavil Nawrocki, ki je med torkovim obiskom na Finskem dejal, da ne verjame v dobre namene ruskega predsednika Vladimirja Putina, rekoč da je ta poleg Ukrajine pripravljen napasti tudi druge države.

Po poročilih o brezpilotnikih so glede na podatke ameriške agencije za letalstvo v državi zaprli štiri letališča, vključno z glavnim letališčem v Varšavi Chopin. Prebivalce treh regij ob meji z Ukrajino, vključno s pokrajino Mazowieckie, v kateri je Varšava, so oblasti pozvale, naj se zadržujejo doma.

Ruski droni in rakete so v zračne prostore držav članic Nata, vključno s Poljsko, od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 vstopili že večkrat. Poljska je v preteklosti zaradi tega že aktivirala svoja letala, še nikoli pa jih ni poskusila sestreliti. Kot še navaja BBC, je to prvič od začetka vojne v Ukrajini, da je članica Nata v svojem zračnem prostoru neposredno ukrepala proti ruskim zmogljivostim.