Ogenj kaže zobe pri sosedih, evakuacije potekajo

Gasilci na severu Italije se trudijo, da bi zajezili več gozdnih požarov, ki so jih povzročili predvsem močni vetrovi in suša. Uničenih je že več hektarov gozdnih površin. Požar, ki je v petek zvečer izbruhnil v bližini jezera Maggiore, so gasilci do danes že ukrotili. Vendar pa drugod po Italiji še vedno gori, na primer na območju pokrajin Brescia, Lecce in Sondrio.

O požarih poročajo tudi iz Ligurije in Piemonta na severozahodu države, in sicer v bližini mest Imperia in Savona. Gasilcem pomagajo tudi helikopterji in posebna gasilska letala canadair.

Zaradi nevarnosti so morali evakuirati več deset ljudi. Po navedbah oblasti sta glavna krivca za požare predvsem suša in veter.