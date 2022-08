Ogabno, kaj je posnel v pristanišču: to je priplavalo iz jahte (VIDEO)

Meščani Splita so vsakokrat znova šokirani ob pogledu na jahte, ki iz tamkajšnjega pristanišča zvečer v morje izpušča fekalije. Dejanje je ujel tamkajšnji meščan Bebi Penović in vse posnel, da bi dokazno gradivo lahko predal tamkajšnji pristaniški službi, piše Morski.hr.

V morje je odplaval kondom, najverjetneje s semensko tekočino. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Posnetek je objavil v skupin Split i okolo Splita. Posnel je, kako iz jahte izpuščajo fekalije in v morje pravkar odvržen kondom poln s snovjo. »Tukaj imate še DNK vzorec storilca z dotične jahte,« je zapisal avtor posnetka.

Meščani so že dan prej želeli prijaviti incident kapetanu pristaniške službe, a so jih tam zavrnili, češ da fotografije niso dovolj za dokaz, zato rabijo videoposnetek, iz katerega se lahko vidi, od kod fekalije izpuščajo. Administrator omenjene skupine ni bil len in je tako že naslednji večer vse posnel, videoposnetek pa delil z javnostjo.

Kako je ogabno je videti, ko onesnažujejo morje v pristanišču, se lahko prepričate sami v spodnjih dveh videoposnetkih.