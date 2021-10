Ogabni prizori s hrvaške obale: »Ulegel se je zraven mene, slekel in začel masturbirati«

S hrvaškega otoka Murter se je oglasila kopalka, ki je za portal morski.hr, zatrdila, da je tam večkrat doživela neprijetnosti. Kot pravi, 'spolni predatorji' hodijo po osamljenih plažah in iščejo ženske, ki si želijo v miru kopati in sončiti stran od poletnih gneč. Pravi, da to traja že vrsto let. V pismu, ki ga je poslala portalu piše, da gre za domačine, ki se sprehajajo po osamljenih plažah in iščejo svoj plen. Ta lahko menda opaziš že od daleč. Napisala je tudi, da so se nekatere ženske nanje navadile, a da o tem ne smemo molčati, »ker perverzija teh ljudi očitno nima mej«.



Nekega dne je ta ženska v kopalkah ležala na plaži. V neposredno bližino se je menda ulegel moški, se slekel do nagega in brez sramu začel masturbirati. Ko je opravil, kar se je namenil, je odšel, pa ni minilo pol ure, ko se je pojavil še eden. Po njenem pričevanju je storil enako kot njegov predhodnik. »To, kar se je zgodilo, je bilo milo rečeno kot posilstvo. Povsem sem v šoku.«



Vsem, ki se to dogaja je svetovala, »da stopijo skupaj in prekinejo te vulgarne izpade bolnikov, ki jih seksualno terorizirajo že leta. Ni normalno, da ženska ne sme na sončenje in kopanje sama.«



O zlorabah na Murterju so ženske prvič spregovorile spomladi leta 2019, ko je bila pretepena ženska na svojem delovnem mestu v trgovini svojega očeta. Pretepel jo je soprog neke sorodnice. Njej v spomin so ženske letos odveslale žensko regato Dlan in veslo.

