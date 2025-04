Slovenski politični vrh se poslavlja od papeža: žalujejo Pirc Musarjeva, Golob, Fajonova ...

Na smrt papeža Frančiška se je odzval slovenski politični vrh. »Njegov glas za mir in pravičnost je navdihnil na milijone ljudi,« je med drugim zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Premier Robert Golob je zapisal, da je bil Frančišek vest sveta, zunanja ministrica Tanja Fajon pa ga je označila za izjemnega papeža in velikega človeka.

Kot je na družbenem omrežju X zapisala Pirc Musar, je globoko užaloščena zaradi papeževe smrti. Dejstvo, da je umrl na velikonočni ponedeljek, pa po njeni oceni še dodatno izpostavlja simboliko njegove zapuščine - življenja, posvečenega upanju in obnavljanju.

Upanje ostaja

»Papež Frančišek se je od nas poslovil v izjemno težkih časih, ki nam kot človeštvu niso v čast. Vojne, ki si jih Frančišek srčno želel končati in razprtije med narodi, ki se jih je trudil pomirjati, vse to njegovo delo nam je dajalo upanje in vero, da bomo zmogli in bosta prevladala dobro in mir,« pa je ob papeževi smrti zapisal premier Robert Golob.

Kot so premierja povzeli v njegovem kabinetu, papeža Frančiška ni več, upanje pa ostaja. »Bil je vest sveta, pogrešali ga bomo,« je sklenil Golob.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je Frančiška v izjavi na omrežju X označila za izjemnega papeža in velikega človeka. »Njegov čut za odrinjene, šibke, socialno ogrožene in marginalizirane je bil navdih za mnoge. Njegova dejanja, ki so vlivala upanje številnim, ne bodo nikoli pozabljena,« je zapisala na omrežju X in izrazila sožalje vsem katoličanom.

Na zunanjem ministrstvu so se mu poklonili kot močnemu glasu družbene pravičnosti, sočutja in človeškega dostojanstva. »Njegovo zapuščino pri ustvarjanju varnejšega in pravičnejšega sveta bomo za vedno občudovali,« so dodali v izjavi na X.

Umrl v starosti 88 let

Papež Frančišek je umrl danes v starosti 88 let, so sporočili iz Vatikana. Frančišek je umrl dan po tistem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na Trgu svetega Petra. »Zjutraj ob 7.35 se je rimski škof Frančišek vrnil domov k Očetu,« je dejal kardinal Kevin Farrell v izjavi, ki jo je Vatikan objavil na svojem kanalu Telegram.

