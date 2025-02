Odzivi na Trumpove pogovore s Putinom: »V Kremlju slavijo, Ukrajina izgublja«

Nekdanji svetovalec Bele hiše John Bolton je ostro kritiziral bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa po njegovem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Po njegovem mnenju se je Trump »praktično predal Putinu« in s tem oslabel uradno stališče ZDA glede Ukrajine.

Trump napovedal pogovore, a zbudil dvome

Trump je v objavi na omrežju X zapisal, da so se vsi voditelji strinjali o nujnosti miru. Dodatno je pojasnil, da je za pogajanja imenoval ekipo pod vodstvom ameriškega zunanjega ministra Marca Rubia. Kljub temu so se v javnosti hitro pojavile kritike, da gre za politično koristne, a nepremišljene poteze.

Bolton: »Putin je dobil, kar je želel«

John Bolton je opozoril, da je Trump s svojim pristopom popolnoma spremenil dosedanje stališče ZDA do Ukrajine. »Ameriška politika je bila do zdaj jasna: Ukrajini je treba vrniti celovitost ozemlja in podpreti njeno pridružitev Natu. Zdaj teh zagotovil ni več,« je dejal Bolton.

Po njegovih besedah Putin ne želi pogajanj z Zelenskim, temveč s Trumpom, saj meni, da lahko od njega iztržži več. »V Kremlju se danes pije vodka kar iz steklenice. To je bil odličen dan za Moskvo,« je dodal.

Kritike tudi iz vrst ameriške politike

Kalifornijski senator Adam Schiff je prav tako obsodil Trumpov pristop in opozoril, da je najprej poklical ruskega predsednika, šele nato ukrajinskega.

»To pomeni predajo ukrajinskih interesov in tudi ameriških, še preden so se pogajanja sploh začela. Trump je odličen pogajalec - za Kremelj,« je zapisal Schiff.

Evropa zahteva vključitev v pogajanja

Po teh dogodkih so evropske sile, vključno z Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo, izdale skupno izjavo, v kateri zahtevajo sodelovanje pri vseh prihodnjih pogajanjih o Ukrajini. »Ukrajina in Evropa morata biti del pogovorov, da zagotovimo pravičen in trajen mir,« so zapisali voditelji sedmih držav in Evropske komisije.

Evropski zunanji ministri so se v Parizu srečali z ukrajinskim zunanjim ministrom, da bi razpravljali o skupni obrambni strategiji in prihodnjih mirovnih pogajanjih. Njihova stališča so postala še ostrejša po izjavi ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha, ki je dejal, da popolna obnova ukrajinskega ozemlja in pridružitev Natu nista realna.

Ali bo Evropa izločena iz pogajanj?

Bela hiša ni podala jasnih odgovorov glede vloge evropskih držav v pogajanjih. Njena tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je dejala, da »trenutno ni predvideno, da bi bila v pogovore vključena katera koli evropska država«.

Vse to vzbuja bojazen, da bi lahko ZDA in Rusija sklenili dogovor, ki ne bi upošteval ukrajinskih in evropskih interesov, temveč bi koristil predvsem Kremlju. Dogajanje v prihodnjih dneh bo ključno za določanje nadaljnje smeri reševanja konflikta v Ukrajini, poroča jutarnji.hr.