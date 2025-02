Odzivi kar dežujejo! Oglasil se je Musk, Putinov vojni jastreb pa: »Če bi mi kdo pred tremi meseci rekel ...«

Namestnik predsednika varnostnega sveta Rusije Dmitrij Medvedjev je komentiral izjavo ameriškega predsednika, ki je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označil za diktatorja.

Medvedjev je zapisal, da je imel Trump 200-odstotno prav, ko je Zelenskega označil za diktatorja. »Če bi mi kdo pred samo tremi meseci rekel, da so to besede predsednika ZDA, bi se glasno nasmejal,« je zapisal.

Trumpov nekdanji podpredsednik Mike Pence iz prvega mandata, meni bistveno drugačen. »Predsednik, Ukrajina ni začela te vojne. Rusija je sprožila neupravičeno in brutalno invazijo, ki je zahtevala na stotine tisoč življenj. Pot do miru mora biti zgrajena na resnici,« je zapisal Pence. Oglasil se je tudi Elon Musk, ki je zapisal: »Zelenski ne more trditi, da predstavlja voljo ukrajinskega ljudstva, če ne povrne svobode medijev in preneha odpovedovati volitve.«

Predsednik ZDA Donald Trump je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social označil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za relativno uspešnega komika in neizvoljenega diktatorja, ki bo kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil. Trump je še zatrdil, da lahko samo on zagotovi konec vojne v Ukrajini. Trump trdi, da so ZDA za podporo Ukrajini porabile 200 milijard dolarjev več od Evrope in da v nasprotju z Evropo nimajo nikakršnih zagotovil o vračilu denarja. Dodal je, da je vojna v Ukrajini veliko pomembnejša za Evropo kot za Združene države, ki jih od evropske celine ločuje velik in lep ocean.

Nekdanji švedski premier Carl Bildt je kritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa. »Ameriški predsednik Trump je podivjal. Njegov oster napad na Zelenskega in Ukrajino je v čistem Putinovem slogu. Kam bo zdaj šla ameriška politika, lahko ugibamo. Vse se lahko zgodi. Zdaj morajo Evropska unija, Združeno kraljestvo, Norveška in Turčija okrepiti svojo podporo Ukrajini in verjetno začeti razpravljati o tem, kako zmanjšati tveganja svojih odnosov z ZDA,» je zapisal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zapisal le: »Hvala za vašo podporo.«

Zvečer se je po pogovoru z Zelenskim oglasil britanski premier Keir Starmer, ki bo, tako kot francoski predsednik Emmanuel Macron, prihodnji teden v Beli hiši obiskal Trumpa. Starmer je izrazil podporo »demokratično izvoljenemu« ukrajinskemu predsedniku in mu izrekel podporo. Pojasnil je, da je nekaj povsem normalnega odpovedati volitve v času vojne, tako je med drugo svetovno vojno ravnalo tudi Združeno kraljestvo. Je pa Starmer izpostavil potrebo po sodelovanju vseh pri prizadevanjih za trajen mir v Ukrajini.