Odpornost Elona Muska poletela v vesolje (FOTO in VIDEO)

REUTERS Soichi Noguchi je pomahal pred odhodom. FOTO: Joe Skipper Reuters

Zgodovinski dogodek

REUTERS Posadka Space X rakete Odpornost. FOTO: Joe Skipper Reuters

Kapsula dragon ali zmaj

REUTERS Ljudje so opazovali lansiranje SpaceX Falcon 9 FOTO: Joe Skipper Reuters

Zasebno podjetje SpaceX je v nedeljo ponoči po srednjeevropskem času iz Cape Canaverala na Floridi uspešno opravila že svojo drugo izstrelitev rakete falcon proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) po majski izstrelitvi dveh astronavtov. S tem se začenja serija podobnih poletov iz ZDA po upokojitvi raketoplanov leta 2011.Proti ISS sta v kapsuli dragon na vrhu rakete falcon poletela dva astronavta in astronavtka iz ZDA ter Japonec. Do ISS naj bi predvidoma prispeli danes proti večeru, v vesolju pa bodo ostali do pomladi.Izstrelitev si je iz izstrelišča ameriške vesoljske agencije Nasa v živo ogledal podpredsednik ZDA, ustanovitelj podjetja SpaceXpa je moral gledati od daleč, ker je bil pozitiven na testu za koronavirus.Nedeljska izstrelitev je začela serijo rotacij posadk na ISS, kar je upravitelj Naseoznačil za nov zgodovinski dogodek.Polet proti ISS bo trajal 27 ur in pol in bo povsem avtomatičen. Posadka, ki ji poveljuje Američan, bo posredovala le v primeru potrebe.Na krovu kapsule dragon, ki so jo krstili "Odpornost" zaradi pandemije koronavirusa in tudi zaradi rasnih krivic in političnih napetosti, so še temnopolti astronavt, ki se bo zapisal v zgodovino kot prvi temnopolti Američan na ISS ter fizičarkain japonski astronavt, za katerega je raketa dragon že tretja različna vrsta vesoljskega plovila s katerim je poletel.Na ISS jih bosta pričaka dva ruska in en ameriški astronavt, ki so šli gor prejšnji mesec iz Kazahstana.Naslednja izstrelitev SpaceX je predvidena za marec 2021 in aprila bo odpeljala sedanjo posadko nazaj na zemljo. Spet naslednja izstrelitev je načrtovana za konec poletja ali zgodnjo jesen 2021.