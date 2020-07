FOTO: Slovenske novice

WHO opozarja, da v bližnji prihodnosti ni pričakovati vrnitve v normalnost

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila, da se svet v bližnji prihodnosti ne bo vrnil v nekdanjo normalnost, saj gre v pandemiji novega koronavirusa preveč držav v napačno smer. Znova so izpostavili nujnost umivanja rok, spoštovanja priporočene razdalje in nošenje zaščitnih mask. Potem ko je WHO v nedeljo poročal o rekordnih 230.000 novih primerih okužbe z novim koronavirusom na svetu, je danes opozoril, da bo pandemija samo še slabša, če se ljudje ne bodo držali temeljnih pravil.



Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da so države, ki so omilile ukrepe, sedaj priče vnovičnemu porastu okužb, ker niso sledile dokazanim metodam za zmanjšanje tveganj. »Želim biti odkrit z vami: v bližnji prihodnosti ne bo vrnitve v staro normalnost,« je povedal na virtualni novinarski konferenci.

Ljudje, ki so se okužili z novim koronavirusom, bi lahko odpornost na virus izgubili že v nekaj mesecih, pravijo znanstveniki z londonskega kraljevega kolidža. Ugotovili so, da protitelesa proti novemu koronavirusu po treh mesecih močno upadejo ali pa jih sploh ni mogoče zaznati.Znanstveniki so proučevali raven protiteles proti novemu koronavirusu pri 96 ljudeh, ki so se okužili z virusom sars-cov-2, in kako se je ta spreminjala skozi čas. Ugotovili so, da so imeli v telesu največ protiteles tri tedne po prvih simptomih okužbe.Čeprav jih je 60 odstotkov med okužbo razvilo močan protivirusni odziv, jih je samo 17 odstotkov na koncu trimesečnega obdobja testiranja imelo tako visoko raven protiteles. Več protiteles, ki so zdržala dlje, so razvili bolniki s hujšim potekom bolezni covid 19. Pri tistih z blažjimi simptomi po treh mesecih sploh niso zaznali protiteles.»Če ob okužbi nastane toliko protiteles, da upadejo v dveh ali treh mesecih, bo pri cepivu verjetno enako,« je povedala ena od vodij študije. Strokovnjaki dodajajo, da bi lahko ugotovitve te študije vplivale na priprave vlad na naslednjo fazo pandemije, med drugim na financiranje in organizacijo razvoja cepiv.