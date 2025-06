Odpiranje bolečih ran: preštevali jih bodo tudi po statusu

V Indiji ima še vedno velik vpliv kastni sistem, ki posamezniku ob rojstvu določi, kje bo živel, kakšno delo bo opravljal in s kom se bo poročil. Vlada premierja Narendre Modija je nedavno sporočila, da bo po skoraj sto letih vprašanje pripadnosti kasti znova vključila tudi v popis prebivalstva, 1,4 milijarde prebivalcev bo torej znova moralo odgovoriti tudi na vprašanje, kateri kasti pripadajo.

Odločitev je presenetljiva zato, ker je bilo zbiranje podatkov o kastah del indijskega popisa prebivalstva zadnjič leta 1931, torej še pod britansko kolonialno nadvlado. Leta 2011 so sicer v državi opravili raziskavo, s katero so poskušali pridobiti podatke o tem, kakšno strukturo ima kastna piramida, a je bilo poizvedovanje opravljeno ločeno od popisa, ki so ga izvedli istega leta.

Narendra Modi je pripadnik ene izmed nižjih kast. FOTO: Reuters

Poleg tega izsledkov te raziskave nikoli niso javno predstavili, ker so bili domnevno netočni. Vse od takrat so se različne vlade odpovedale preštevanju ljudi po kastah, kot razlog pa so navajale birokratske zaplete in strah pred izbruhom socialnih nemirov.

Notranja zadeva

Vladna poteza je še toliko bolj presenetljiva, ker je premier Modi, sicer pripadnik ene izmed nižjih kast, v politični karieri do zdaj ves čas poudarjal, da želi izboljšati življenjske razmere za vse prebivalce, ne glede na to, v kakšnem okolju so bili rojeni. Ponavljal je, da so zanj štiri največje kaste revni, mladi, ženske in kmetje. Tudi prejšnje vlade so vztrajale, da za takšno zastarelo in diskriminatorno družbeno hierarhijo v najbolj poseljeni državi na svetu ne sme biti več mesta.

»To je naša notranja zadeva in zgodila­ se bo ob pravem času,« pa je član indijskega parlamenta Radživ Kumar Rai za Delo odgovoril, kdaj bodo izpeljali že pred časom napovedan popis prebivalstva s podrobnostmi, ki se nanašajo na pripadnost obstoječim kastam. Rai je bil v Ljubljani kot član parlamentarne delegacije, je poslanec stranke Samadžvadi (Socialistična stranka), za katero je družbena neenakost eden od glavnih problemov najštevilnejše države na svetu. Popis prebivalstva v Indiji poteka sicer vsakih deset let. Morali bi ga izpeljati 2021., a so ga zaradi pandemije covida-19 preložili.

Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo začel popis prebivalstva in kako bodo zbirali podatke o pripadnosti kasti. FOTO: Biju Boro/Afp

Napovedi štetja ljudi po kastah ne podpirajo vsi, številni so prepričani, da bi se Indija morala končno odmakniti od tega sistema, zdaj pa ga bo, nasprotno, formalizirala in spravila v uradne dokumente. Modijevi nasprotniki so prepričani, da je vključitev kastne pripadnosti v popis prebivalstva le politični manever, s katerim si bo poskušala vladajoča stranka zvišati podporo na prihajajočih regionalnih volitvah, ki bodo potekale v določenih zveznih državah, predvsem pa v državi Bihar, kjer so protesti dalitov in drugih nižjih slojev najpogostejši, poroča CNN.

Strah pred nemiri Indijska ustava (leta 1950 jo je napisal B. R. Ambedkar, ki je bil dalit) je prepovedala diskriminacijo na podlagi kast, prepovedala je tudi koncept 'nedotakljivih' in nižjim kastam zagotovila kvote za zaposlitve v javnih službah in šolstvu. Nekateri odločitev o ponovnem povpraševanju po kastni pripadnosti pozdravljajo, saj so prepričani, da bodo nižje kaste s tem dobile več pomoči in kvot za zaposlitev, drugi opozarjajo, da bi lahko takšna statistika spodbudila nove socialne nemire in odprla boleče rane.

Prehodi med kastami redki

Indijski kastni sistem naj bi bil star več kot 3000 let, pravila, ki urejajo njegovo strukturo, pa naj bi bila zapisana v starodavnem pravnem besedilu manusmriti. Kastni sistem še danes ostaja osrednja institucija socialne organiziranosti Indije, pa tudi ena izmed najvažnejših osnov hinduizma. Gre za zaprt sistem, v katerem se ljudje rodijo v eno izmed štirih skupin oziroma kast, glede na to, kako naj bi najbolje prispevali k družbi in razvijali svoje zmožnosti.

Indija je postala neodvisna leta 1947. FOTO: Idrees Mohammed/Afp

Kastna hierarhija temelji na polarnosti med čistostjo in nečistostjo in vpliva na različne vidike življenja, od tega, katero delo lahko opravljajo pripadniki posameznih kast, do tega, kje in kako se lahko prehranjujejo, s kom se lahko poročijo in družijo ter kje se izobražujejo. Prehodi med kastami so izjemno redki, porok med pripadnikoma dveh različnih kast je le približno pet odstotkov.

Indija je prvič prehitela Kitajsko in postala država z največ prebivalci na svetu. FOTO: Afp

Prebivalstvo je po tem sistemu razdeljeno na štiri skupine, ki naj bi izhajale iz hindujskega boga stvarstva, Brahme. Na vrhu so brahmani (svečeniki in duhovniki), sledijo kšatrije (vojaki in fevdalci), vaišiji (trgovci in kmetovalci) in šudre (najnižja kasta, delavci) – slednja se deli na tisoče podkast. Povsem na dnu ureditve so nedotakljivi, ki ne pripadajo nobeni kasti in se imenujejo daliti, zatirani. Opravljajo družbeno najmanj zaželena dela, kot so pometači ulic ali čistilci stranišč, ponekod pa so še vedno tudi tarče ponižujočih praks. V preteklosti so morali opravljati suženjsko delo, prepovedan jim je bil dostop do svetišč ali pa so morali pospravljati človeške odpadke in mrtve živali. Po nekaterih ocenah naj bi več kot dve tretjini prebivalstva spadalo v nižje stopnje te družbene hierarhije, poroča AFP.