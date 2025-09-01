NOČE SE VRNITI

Odpeljal otroke, že tri leta se skrivajo v divjini

Tom Phillips jih je odpeljal zaradi spora glede skrbništva.
Fotografija: S sabo je odpeljal otroke.  FOTO: Policija Nove Zelandije
S sabo je odpeljal otroke.  FOTO: Policija Nove Zelandije

I. R.
01.09.2025 ob 06:10
I. R.
01.09.2025 ob 06:10

Čas branja: 3:31 min.

Tom Phillips in njegovi trije otroci – hčerki Jayda (12) in Ember (9) ter sin Maverick (10) – so decembra 2021 izginili v regiji Waikato na srednjem zahodu Severnega otoka (Te Ika-a-Māui) Nove Zelandije. Ko so na obali občine Marokopa v Waikatu našli njegovo zapuščeno službeno vozilo, se je začelo obsežno iskanje na kopnem in morju.

Za informacije o njihovi lokaciji ponujajo nagrado v višini 80.000 novozelandskih dolarjev.

Devetnajst dni pozneje so se vsi štirje pojavili na kmetiji njegovih staršev blizu Marokope. Phillips je trdil, da je otroke peljal na daljši izlet v divjino, da bi si zbistril misli. Po drugi različici zgodbe se je pred izginotjem sprl z ženo. Nekaj ​​manj kot tri mesece pozneje so Phillips in njegovi otroci ponovno izginili. Ko se januarja 2022 ni pojavil na sodišču, je bil izdan nalog za njegovo aretacijo. Policija meni, da je otroke vzel, potem ko je izgubil skrbništvo nad njimi. Menijo, da se z njimi skriva in kampira v zahodni regiji Waikato, lani so za informacije o njihovi lokaciji ponudili nagrado v višini 80.000 novozelandskih dolarjev.

Nalog za prijetje

Phillips se uspešno izogiba policiji, ker je regija Waikato na Severnem otoku Nove Zelandije velika in relativno nedostopna. Obsega dolgo zahodno obalo, gozdove in polja v središču ter apnenčaste jame na severu, skupaj z več majhnimi podeželskimi naselji. Čeprav ga oblastem in družini ni uspelo najti, so njega in njegove otroke od izginotja večkrat videli. Oktobra lani so jih najstniki, ki so lovili divjega prašiča, opazili na odročnem območju in jih posneli z mobilnimi telefoni.

Mati in sestra sta Toma Phillipsa javno pozvali, naj se vrne. FOTO: Policija Nove Zelandije
Mati in sestra sta Toma Phillipsa javno pozvali, naj se vrne. FOTO: Policija Nove Zelandije
Novozelandski mediji so poročali, da so se najstniki na kratko pogovorili z enim od deklet. Vprašali so jo, ali kdo ve, da so na tem območju. Odgovorila je: »Samo ti,« in hodila naprej, je povedal oče enega od najstnikov. Phillipsa so opisali kot moškega s puško in dolgo brado, otroci so nosili maske in nahrbtnike. Srečanje najstnikov z družino je sprožilo tridnevno iskanje, v katerem sta sodelovala policija in vojaški helikopterji, vendar je niso našli.

Lani je bil za Phillipsom izdan nalog za prijetje zaradi suma sodelovanja pri ropu banke. Policija je takrat sporočila, da je imel sostorilca, in opozorila javnost, naj se mu ne približuje, ker je verjetno oborožen. Sumijo tudi, da ima pomagače, saj so prepričani, da skoraj štiri leta v divjini ne bi mogel preživeti brez pomoči. Pojavili so se sumi, da mu pomaga skrivnostna ženska, morda nova partnerica, in da družina prebiva v hiši ali kakšnem gospodarskem poslopju, ne pa izključno v gozdu; Phillips je sicer po besedah družine spreten gradbenik.

Policija ga opisuje kot osebo, ki ne živi konvencionalno življenje – ne uporablja družbenih omrežij, bančne storitve uporablja le občasno. Videli so ga, kako kupuje zaloge za kampiranje in prideluje hrano, piše The Guardian.

Poznavalci novozelandske divjine pravijo, da bi tam lahko živel skoraj v nedogled, se hranil z zelišči, divjim korenjem, srčiko domačih dreves in živalskim mesom – še posebno če bi lahko našel zaloge in zgradil zavetje.

Nedavno sta ga njegova mati in sestra javno pozvali, naj se vrne.

Skriva se na odročnem delu Nove Zelandije.  FOTO: Policija Nove Zelandije
Skriva se na odročnem delu Nove Zelandije.  FOTO: Policija Nove Zelandije

