Veliko odkritje kitajskih znanstvenikov: so našli rešitev za vse seve koronavirusa?

Študija, objavljena v torek, namiguje, da bi lahko imeli kitajski znanstveniki rešitev za pandemijo. Z laboratorijskimi poskusi, tudi na živih organizmih, so izolirali monoklonsko protitelo 35B5, ki lahko menda nevtralizira novi koronavirus in vse njegove skrb vzbujajoče različice, tudi delto, poroča RT. »35B5 nevtralizira novi koronavirus tako, da cilja na edinstveni epitop (del antigena, ki ga imunski sistem prepozna), ki se izogiba mutacijam,« so zapisali v študiji. To pomeni, da 35B5 deluje na tisti del virusa, ki se med procesom mutacije ne spremeni.

Protitelo 35B5 je pokazalo svoje učinkovite sposobnosti nevtraliziranja tudi na drugih sevih, kar pomeni, da bi lahko to odkritje uporabili za ustvarjanje univerzalnega cepiva proti novemu koronavirusu. Del antigena, na katerega meri protitelo 35B5, je namreč tudi v različici omikron.

Raziskava bi se lahko izkazala za še posebej dragoceno prav med širjenjem omikrona, ki je zelo mutiran. Znanstveniki po vsem svetu so namreč zaskrbljeni, da bi se mutirana različica lahko izognila imunosti, ki jo povzroča cepivo, in imunosti, ki jo pridobimo z okužbo.