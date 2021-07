Odkritje, ki bo spremenilo zgodovino: na koncu črne luknje opazili svetlobo

Znanstveniki so prvič v zgodovini na drugi strani črne luknje globoko v vesolju odkrili svetlobo. Gre za res veliko odkritje, saj črne luknje »posrkajo« vse, kar se jim približa, tudi svetlobo.



Znanstveniki so v najnovejši študiji uporabili nenavaden učinek, ko svetloba žari okoli črne luknje. Odkritje se je pojavilo, ko so preiskovali pojav, znan kot korona oziroma avra (ta naj bi nastala, ko plini padejo v črno luknjo in se segrejejo na milijon stopinj Celzija), pri tem pa so teleskopi posneli nepričakovan odsev svetlobe. Preučili so x-žarke, ki jih je v vesolje poslala supermasivna črna luknja v središču druge galaksije približno 800 milijonov svetlobnih let od nas. X-žarki so delovali, kot da so usmerjeni z druge strani črne luknje, je opazil astrofizik z univerze Stanford v Kaliforniji Dan Wilkins.



Kot je pojasnjuje Wilkins, vsa svetloba, ki gre v črne luknje, ne pride ven, zato naj ne bi videli ničesar, kar je na drugi strani. Razlog, da so lahko vseeno videli svetlobo, pa je v tem, da črne luknje zvijajo prostor, lomijo žarke svetlobe ter zvijajo magnetna polja okoli njih samih.



Obstoj svetlobe na drugi strani črnih lukenj je predvidela že Einsteinova teorija relativnosti, a so svetlobo dejansko opazili šele zdaj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: