NEVERJETNO

Odkritih 900 neobjavljenih rokopisov slovitega francoskega pisatelja

Francoska nacionalna knjižnica zbira sredstva za odkup del Marcela Prousta od hiše Sotheby's.
P. P.
 23. 9. 2025 | 13:10
A+A-

Direktorica zbirk v Francoski nacionalni knjižnici (BnF) Marie de Laubier je junija lani prejela skrivnostno elek­tronsko sporočilo. V njem je pisalo le, da nanjo čaka nekaj pomembnih dokumentov. Podpisana je bila Anne Heilbronn, podpredsednica dražbene hiše Sotheby's. Po poročanju časnika Le Monde je nekaj dni zatem Marie de Laubier stopila v prostor, v katerem se je na eni od miz bohotila nepregledna količina rokopisov.

»In potem šok! Kup neobjavljenih del, ki jih je napisal francoski pisatelj Marcel Proust. Neverjetno. Da se pojavi zbirka takšne razsežnosti – 900 enot – in s takšno intelektualno težo. Osupla sem bila. V življenju kustosa se to zgodi le enkrat,« je povedala za Le Monde. Tudi Anne Heilbronn je bila očarana nad obsegom tega izjemnega odkritja. »Šlo je za neverjeten trenutek. Kar vrtelo se mi je. Kaj takega vidiš samo enkrat v karieri,« je dejala. Gre za rokopisni zaklad, ki ga je hranila družina Suzy Mante-Proust, nečakinje slovitega pisatelja, in skupno obsega več kot 900 enot: osnutke, fragmente, korespondence, risbe, pa tudi rokopise iz časa, ko je Proust še iskal svoj pripovedni glas. Med njimi so dragoceni nedokončani roman Jean Santeuil in rokopisi monumentalnega cikla Iskanje izgubljenega časa. Celotna zbirka je ocenjena na kar 7,7 milijona evrov.

BnF hrani glavni del Proustove zapuščine od leta 1962, nova zbirka pa zapolnjuje vrzeli in omogoča celovitejši vpogled v avtorjev ustvarjalni proces. Prav zato je nacionalna knjižnica ta mesec zagnala obsežno akcijo zbiranja sredstev, s katero lahko zasebni donatorji, fundacije in podjetja postanejo meceni rokopisov enega ključnih literarnih ustvarjalcev 20. stoletja. Knjižnica želi na tak način preprečiti, da bi arhiv razpadel na dele ali bil prodan v tujino, ter zagotoviti, da kot celota ostane na voljo tako raziskovalcem kot javnosti.

Bil je eden ključnih literarnih ustvarjalcev 20. stoletja.

Kot poudarjajo, gre za nacionalno bogastvo, saj pri Proustu »ne govorimo le o literarni zgodovini, temveč tudi o našem skupnem spominu«. Država sama ne more zagotoviti celotnega zneska odkupa rokopisov, a že prvi odzivi na kampanjo kažejo na veliko zanimanje, pravijo. Donatorjem obljubljajo, da bodo rokopisi ne le varno shranjeni, temveč sčasoma tudi digitalizirani ter s tem dostopni širši francoski in svetovni ­javnosti.

