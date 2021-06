Odkrili novo vrsto titanozavra

Tehtal 67 ton

Cooper , kot so ga poimenovali ljubkovalno, je pripadnik nove vrste titanozavra iz obdobja poznejše krede in velja za največjega dinozavra, kadar koli odkritega v Avstraliji. In sploh enega največjih na svetu, so ponosni znanstveniki iz jugozahodnega Queenslanda, ki so fosilizirane kosti analizirali več let in pred dnevi ponosno naznanili ugotovitve.Australotitan cooperensis, kot so poimenovali vrsto, je živel v obdobju pred približno 96 milijoni let: visok je bil skoraj sedem metrov, dolg pa kar trideset. Imel je zelo dolga vrat in rep, bil je rastlinojed in nadvse podoben brahiozavru in apatozavru, še ugotavljajo strokovnjaki.Ostanke so odkrili že leta 2006, in sicer na družinskem zemljišču direktorice Naravoslovnega muzeja Eromanga,, ki seveda prav tako sodeluje pri zahtevnem projektu identifikacije vrste. Njena ekipa je združila moči s paleontologi iz Muzeja Queenslanda in skupaj so se podali na dolgo pot raziskovanja. Med fosilnimi ostanki so med drugim našli dinozavrove lopatice, medenične kosti in enega od udov. Zelo veliko časa so potrebovali za ustrezno čiščenje kosti, ki nakazujejo, da je Cooper tehtal okoli 67 ton.Na istem območju so odkrili ostanke še okoli 15 dinozavrov, med njimi tudi titanozavrov, med katerimi bi utegnili nekateri po velikosti celo presegati Cooperja. Denimo George, a njegove kosti zaradi krhkosti ne dopuščajo natančnejše analize. Največji titanozaver na svetu je sicer Patagotitan, ki so ga odkrili v Južni Ameriki.