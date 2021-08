Odkrili novo najsevernejšo točko, otok še brez imena

3

Znanstveniki so julija odkrili najsevernejšo kopensko točko na svetu. Otoček, ki je trenutno še brez imena, leži severno od Grenlandije in mu grozi, da bo kmalu izginil v morju. Raziskovalci so sprva mislili, da so dosegli Oodaaq, doslej najsevernejši otok na svetu, a se je izkazalo, da gre za nekaj novega.Univerza v Københavnu je v petek sporočila, da je »otok, ki še nima imena«, najbolj severna kopenska točka na Zemlji. Majhen otok je širok zgolj 30 metrov in visok tri metre, razkril pa se je, ko se je premaknil ledenik. Sestavljen je iz blata z morskega dna in morene, materiala, ki se nalaga pri premikih ledenikov. Ekipa, ki ga je odkrila, je predlagala, naj se poimenuje Qeqertaq Avannarleq, kar v grenlandščini pomeni najsevernejši otok.»Obvestili so nas, da je prišlo do napake v mojem GPS, zaradi česar smo verjeli, da stojimo na otoku Oodaaq,« je povedal vodja dansko-švicarske ekspedicije z oddelka za geofiziko in upravljanje naravnih virov univerze v Københavnu. Povedal je, da so hoteli nabrati »nekaj vzorcev in poiskati nove vrste, ki so se prilagodile življenju v tem ekstremnem okolju«. Šest jih je bilo v helikopterju, a otoka Oodaaq niso mogli najti, je dejal in še, da zemljevidi tistega dela sveta pač niso zelo natančni.»Zato smo pristali na nenavadnem kraju, obdanem z morskim ledom z vseh strani, ni zelo prijazen kraj.« In kmalu odkrili, da so pravzaprav odkrili najbolj severni otok na svetu. Z znanstvenega stališča to »ni kdo ve kaj, z osebnega pa je seveda super biti med šestimi ljudmi, ki so si z blatom zamazali škornje na najbolj severni točki sveta«. Kot je dodal, bi lahko otok morje pogoltnilo že ob naslednji večji nevihti. Oodaaq leži približno 700 kilometrov južno od severnega pola, medtem ko je novi otok 780 metrov severno od Oodaaqa.