Odkrili največjo kačo, ki je kdaj živela na Zemlji, njene razsežnosti so res grozljive

V Indiji so odkrili ostanek velikanske že izumrle kače, dolge več kot 15 metrov.Domnevajo, da je to največja prazgodovinska kača iz družine madtsoiidae, ki so jih kdaj našli. Primerek Vasuki indicus izvira izpred 47 milijonov let in je skoraj dvakrat večji od povprečne velikosti podobnih kač, kot so pitoni.

Raziskovalci z indijskega tehnološkega inštituta Roorkee so odkrili »odlično ohranjena vretenca« kač, odkritje pa so objavili v reviji Scientific Reports. Našli so 27 vretenc in vsakega analizirali, da bi identificirali primerek kot izumrlo vrsto Vasuki indicus.

Raziskovalci so ga poimenovali Vasuki, kar izhaja iz slavnega hindujskega mita o kači Vāsuki, ki se je ovila okoli vratu boga Šive, vrhovnega božanstva v eni izmed vej hinduizma.

Znanstveniki predvidevajo, da so bile tovrstne kače prevelike, da bi si iskale hrano naokoli, pa tudi prepočasne. Po njihovem mnenju so bile plenilke, ki so lovile iz zasede in svoj plen zadavile, tako kot piton.

Najdeni primerek kače je bil popolnoma odrasel, kača pa bi lahko tehtala skoraj 1000 kilogramov, predvidevajo. Edina kača podobne dolžine je izumrla titanoboa, za katero se domneva, da je največja kača na svetu, prav tako dolga okoli 15 metrov.

Družina kač madtsoiidae je obstajala približno 100 milijonov let v Afriki, Evropi in Indiji. Toda ta kača je živela v današnji Indiji pred približno 56 do 34 milijoni let.