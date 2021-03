Odkrili na tisoče odmerkov lažnih cepiv

Po opozorilih Interpola, da so se na mednarodnem tržišču pojavila lažna cepiva proti covidu 19, je policija na Kitajskem in v Južni Afriki že odkrila kriminalne združbe in jim zasegla več tisoč odmerkov.



V Južni Afriki so v skladišču v predmestju Johannesburga našli 400 stekleničk oziroma okoli 2400 odmerkov lažnega cepiva, prav tako lažne zaščitne maske. Prijeli so tri Kitajce in Zambijca.



Na Kitajskem pa je policija v sodelovanju z Interpolom, ki ima 194 držav članic, odkrila prodajno mrežo lažnih cepiv. Policija je vdrla v proizvodni obrat, prijela 80 osumljencev in zasegla več kot 3000 odmerkov lažnega cepiva.



Generalni sekretar Interpola Jürgen Stock je ob tem opozoril, da je to samo vrh ledene gore. Interpol je v začetku leta objavil oranžno opozorilo oblastem vseh držav na svetu, naj se pripravijo na to, da bo cepivo proti covidu 19 postalo tarča mrež organiziranega kriminala tako fizično kot na svetovnem spletu. Interpol je tudi že prejel poročila o distribuciji lažnih cepiv in poskusih prevare, usmerjenih na domove za ostarele.



V Interpolu so opozoril, da nobenega doslej odobrenega cepiva proti covidu 19 ni mogoče naročiti na spletu. »Nobeno cepivo, ki ga oglašujejo na spletnih straneh ali temnem spletu, ni zakonito, ni bilo testirano in je lahko nevarno.« Stock je decembra lani ob začetku cepljenja proti covidu 19 opozoril, da pričakujejo porast kriminala, ker se bodo številni skušali polastiti dragocenega cepiva. Opozoril je tudi na nevarnost porasta korupcije v povezavi s cepivi.

