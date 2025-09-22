Odkrili mesto s Kleopatrino grobnico?

V globinah Sredozemskega morja, približno dve milji od obale Aleksandrije v Egiptu, so raziskovalci odkrili potopljeno pristanišče, ki bi lahko razkrilo dolgo iskano skrivnost o zadnjem počivališču Kleopatre in Marka Antonija. Pristanišče, ki leži na globini približno 12 metrov, je bilo nekoč povezano z zgodovinskim mestom Taposiris Magna, kjer stoji starodavni tempelj, posvečen bogu smrti Ozirisu.

Pristanišče je odkrila raziskovalka Kathleen Martínez, ki že dolgo išče Kleopatrino grobnico. Našla ga je med potopi z Bobom Ballardom, znanim po odkritju razbitin Titanika. Egiptovsko ministrstvo za turizem in starine je to odkritje označilo kot potencialni dokaz starodavne pomorske dejavnosti.

Po domnevnem skupnem samomoru

Pristanišče, ki je bilo nekoč na obali, je zaradi erozije zdaj pod vodo. Martínezova verjame, da se tam skriva grobnica, kamor so po domnevnem skupnem samomoru pokopali egipčansko kraljico in njenega ljubimca, rimskega generala in nekdanjega konzula. Območje Taposiris Magna raziskuje že od oktobra 2005 in pravi, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo grobnico našli.

Taposiris Magna je zgodovinsko mesto v Egiptu, ki ga je ustanovil faraon Ptolemej II. Filadelf med letoma 280 in 270 pr. n. št. Mesto, katerega ime pomeni velika grobnica Ozirisa, je bilo strateško postavljeno na območju, ki je omogočalo trgovino med Egiptom in Libijo. Prav v Ozirisovem templju naj bi bila pokopana Kleopatra in Mark Antonij.