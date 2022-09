Odkrili jamo iz časa Ramzesa II.

Gradbena dela v izraelskem nacionalnem parku Palmahim ob Sredozemskem morju so razkrila nedotaknjeno pokopališko jamo. Izvira iz obdobja egipčanskega faraona Ramzesa II., ki je umrl leta 1213 pred našim štetjem, skrivala pa je številne starodavne predmete.

Polna je predmetov, ki so pokojnika pospremili na oni svet.

Kot v filmu

Kot za zdaj kaže, je v preteklosti ni odkril in odprl še nihče, saj je bila še vedno zapečatena. Jama, stara torej več kot 3000 let, je izklesana v popolno obliko z osrednjim podpornim stebrom, arheologi, ki so jih gradbeniki, potem ko so med delom z bagrom udarili v njeno streho, nemudoma poklicali na kraj odkritja, pa so se med spuščanjem po lestvi v veličastni prostor počutili kakor junaki v filmu Indiane Jonesa, so povedali. V jami so odkrili nedotaknjene različne kose keramike, čaše, posode za kuhanje in shranjevanje različnih oblik in velikosti, svetila, konice puščic in kopij, bronaste artefakte in druge predmete, ki naj bi bili pogrebne daritve, s katerimi so pokojnega pospremili na oni svet.

1213. pred našim štetjem je umrl Ramzes II.

V enem od vogalov so odkrili tudi okostje najmanj enega pokojnika, a pričakujejo, da bodo med izkopavanji naleteli na še več posmrtnih ostankov, jama pa jim bo, tako upajo, ponudila celovito podobo pogrebnih običajev pozne bronaste dobe. Kot rečeno, najdba izvira iz obdobja Ramzesa II., ki je vladal Kanaanu, območju, ki je zajemalo današnje ozemlje Izraela in Palestine, posodje in drugi predmeti pa izvirajo s Cipra, iz Libanona in severne Sirije, ugotavljajo, kar potrjuje pestro trgovinsko izmenjavo med obmorskimi deželami.