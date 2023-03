Odkrili 48.500 let star zombi virus, znanstveniki zaskrbljeni (VIDEO)

Znanstvenike skrbi vse hitrejše taljenje permafrosta, ki postaja grožnja živemu svetu. Ob višjih temperaturah in taljenju ledu obstaja nevarnost oživljanja virusov, ki lahko povzročijo nove pandemije bolezni, proti katerim nismo imuni. Naraščajoče temperature na Arktiki, ki talijo trajno zmrznjena tla v regiji, bi tako lahko sproščale viruse, ki bi po več deset tisoč letih mirovanja lahko ogrozili zdravje živali in ljudi. Temperature zaradi globalnega segrevanja na Arktiki naraščajo tudi do štirikrat hitreje kot v preostalem svetu, zaradi česar se tali zgornja plast permafrosta.

Da bi bolje razumel možna tveganja zaradi zamrznjenih virusov, je mikrobiolog Jean-Michel Claverie z univerze Aix-Marseille v Franciji testiral vzorce zemlje iz sibirskega permafrosta, da bi ugotovil, ali je virus prisoten in ali je še vedno kužen, piše CNN.

Odkril zombi virus

Začel je iskati t. i. »zombi viruse«, kot jim pravi, in jih našel. Claverie preučuje določen tip virusa, ki ga je prvič odkril leta 2003. Gre za velikanske viruse, ki so precej večji od običajnih in jih je mogoče videti in preučevati z navadnim svetlobnim mikroskopom. Leta 2014 mu je uspelo oživiti virus, ki ga je s svojo ekipo izoliral iz permafrosta. Vstavili so ga v kultivirane celice in ga prvič po 30.000 letih naredili kužnega. Claverie se je zaradi varnosti odločil virus, ki napada samo enocelične amebe, ne pa živali ali ljudi, preučiti. Podvig je ponovil leta 2015 in izoliral drugačno vrsto virusa, ki cilja tudi na amebe.

Vzorec pljuč iz ženskega telesa, izkopanega leta 1997 iz permafrosta v vasi na polotoku Seward na Aljaski, je vseboval genomski material iz seva gripe, odgovornega za pandemijo leta 1918. Leta 2012 so znanstveniki potrdili, da 300 let stari mumificirani ostanki ženske, pokopane v Sibiriji, vsebujejo genetske podpise virusa, ki povzroča črne koze.

V tokratni najnovejši raziskavi je izoliral več sevov starodavnega virusa iz več vzorcev permafrosta, vzetih s sedmih različnih lokacij po vsej Sibiriji. Ugotovil je, da lahko vsak od njih okuži celice ameb.

Najstarejši sev je star skoraj 48.500 let. Claverie in njegovi sodelavci so ga našli v vzorcu zemlje, vzetem iz podzemnega jezera, ki leži šest metrov pod površjem. Najmlajši vzorci, najdeni v želodčni vsebini ostankov volnatega mamuta, so bili stari 27.000 let.

Virusi, ki so okužili amebe, še vedno nalezljivi, kar je problem

»Dejstvo, da so virusi, ki okužijo amebe, po vsem tem času še vedno nalezljivi, kaže na potencialno večji problem. Virusi, ki okužijo amebe, so nekakšen nadomestek za vse druge viruse, ki bi lahko bili v permafrostu,« je Claverie povedal za CNN. »Videli smo sledi mnogo mnogo drugih virusov. Vemo, da so tam. Ne vemo zagotovo, ali so še živi. Če pa so virusi ameb še vedno živi in ​​nalezljivi, ni razloga, da drugi virusi ne bi bili,« je dodal.

Znanstveniki še ne vedo, kako dolgo lahko ti virusi ostanejo kužni, potem ko so bili izpostavljeni današnjim razmeram in kakšna je verjetnost, da bo virus našel primernega gostitelja. Poleg tega je Arktika redko poseljena, zato je trenutno tveganje izpostavljenosti starodavnim virusom zelo majhno.