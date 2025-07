Odkrili 125.000 let staro tovarno maščob

Sodobni človek si rad predstavlja, da so bili ljudje v preteklosti primitivna bitja, ki so živela v jamah in niso znala drugega kakor loviti plen in nabirati gozdne plodove, a to še zdaleč ne drži. V Nemčiji, v arheološkem najdišču Neumark-Nord 2, južno od mesta Halle, so našli dokaze, da so neandertalci organizirano obdelovali ujet plen z namenom pridobivanja maščobe. Pravzaprav so imeli kar nekakšno tovarno za pridobivanje te še posebno nasitne hrane.

16.000 kamnitih orodij so našli raziskovalci.

Arheologi so na najdišču našli okoli 120.000 delcev kosti in 16.000 kosov kamnitega orodja, kar kaže na to, da je šlo za organizirano velikopotezno dejavnost, ki ni bila namenjena le sprotnemu tešenju lakote. Neandertalci so lomili kosti z bogatim mozgom s kamnitimi kladivi in jih nato več ur kuhali, da bi izločili maščobo, ki se je dvignila na površje in jo je bilo mogoče enostavno pobrati po ohlajanju. Ta proces je zahteval natančno načrtovanje lova, transporta in shranjevanja plena ter pridobivanje maščob na posebej določenih območjih.

»Predelovanje je bilo intenzivno, organizirano in strateško,« je dejal dr. Lutz Kindler, glavni avtor študije. »Neandertalci so očitno previdno upravljali vire – načrtovali so lov, prevažali trupla in topili maščobo na območju, specifičnem za nalogo. Razumeli so tako hranilno vrednost maščobe kot tudi to, kako do nje učinkovito dostopati,« je dodal.

Najdišče je v bližini mesta Halle. FOTO: Aquatarkus/Getty Images

Orodje, ki so ga uporabljali, so neandertalci izdelovali s pomočjo ognja, ki ga torej niso imeli le za kuhanje. Za pridobivanje maščob so izbirali najdaljše kosti, ki so vsebovale največ mozga, kar kaže na njihovo poznavanje anatomije živali in zavedanje, da so nekateri deli še posebno hranilni. Vse našteto kaže na to, da so bili neandertalci sposobni kompleksnega razmišljanja in načrtovanja, kar jih postavlja daleč od primitivnih lovcev in nabiralcev, kakršne si ob besedi neandertalec predstavlja večina ljudi. Uživanje maščob je bilo za neandertalce zelo pomembno, saj so se večinoma prehranjevali z mesom. Da ne bi prišlo do t. i. proteinske zastrupitve, so morali zaužiti veliko maščob.