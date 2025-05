Odkrila več kot 700.000 € vreden zaklad

V severovzhodnem delu Češke, v Krkonoših, sta pohodnika, ki želita ostati anonimna, med raziskovanjem priljubljene pohodniške poti naletela na aluminijasto škatlo, delno skrito v kamnitem zidu. Ko sta jo odprla, sta bila presenečena nad njeno vsebino: deset zlatih zapestnic, sedemnajst škatlic za cigare, puder, glavnik in 598 zlatih kovancev. Takoj po odkritju sta zakladnico odnesla v Muzej vzhodne Češke v Hradcu Králové.

Po prvih ocenah muzeja je kovinska vrednost zlatih kovancev, ki tehtajo 3,7 kilograma, ocenjena na približno 8 milijonov čeških kron (približno 735.861 evrov). Vendar pa zgodovinska vrednost zakladnice še ni povsem določena, saj sta dve škatlici za cigare še vedno zaprti in nista bili pregledani.

Predala sta ga muzeju, čaka ju nagrada.

Najditelja sta bila nad odkritjem navdušena in sta ravnala pravilno, ko sta zakladnico takoj predala muzeju. Po češki zakonodaji so arheološke najdbe od trenutka odkritja last lokalne regionalne uprave, najditelj pa je upravičen do finančne nagrade. Zaklad je vzbudil vsesplošno radovednost in sprožil številne teorije o tem, kdo ga je skril v skale. Nekateri kovanci imajo celo žige iz nekdanje Jugoslavije in enako kot preostali kovanci izhajajo iz obdobja pred drugo svetovno vojno. Najmlajši kovanec je bil izdelan leta 1921.

Profesorica moderne zgodovine na Univerzi v Cardiffu Mary Heimann poudarja, da je leto 1921, ko je bil kovan najmlajši kovanec v zakladnici, zaznamovano s koncem sovjetsko-poljske vojne in finančno krizo v Češkoslovaški. To obdobje nestabilnosti bi lahko spodbudilo nekoga, da zakoplje zlato, da bi ga zaščitil v tistih negotovih časih.

Zanimivo je, da med kovanci ni lokalne valute, kar lahko pomeni tudi, da je zaklad skril tujec ali nekdo, ki je zlate predmete tujcu ukradel. Morda pa je šlo le za zbiratelja, ki se je v nekem trenutku odločil, da bo svojo zbirko zaščitil pred krajo ali odvzemom.